KOLINDA O UZBUĐENJU NAKON UTAKMICE: ‘Hlače su mi uništene, nije me bilo briga ni za frizuru, ponio me zanos’

Predsjednica je najavila i da će odlikovati srebrne nogometaše, no taj je događaj odgodila kako bi to bilo u trenutku kada svi oni budu u Zagrebu.

Nakon što se vratila u Hrvatsku iz Rusije, gdje je gledala finalnu utakmicu Svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska-Francuska, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je za RTL kako ju je atmosfera na stadionu potpuno ponijela te da se nije mogla suzdržati pa je čak poljubila i trofej. Objasnila je da je to učinila jer je Hrvatska taj trofej toliko željela i iako ga formalno nije osvojila, kaže da je sve kao da jest.

‘Nisam mogla spavati od uzbuđenja’

‘Nisam mogla izdržati, a ne doći, bila je duga noć. Jutros nisam mogla spavati od uzbuđenja, pomiješanih osjećaja i ponosa i radosti, a malo i tuge što nismo pobijedili jer smo dosta bili bolji. To nam svi priznaju, i predsjednik Macron. Falilo je malo sreće. Iznimno mi je drago što nas cijeli svijet doživljava ne čak kao moralne pobjednike, ali pobjednike koji su osvojili srca’, rekla je Grabar-Kitarović i dodala da je iznimno ponosna na hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

‘Htjela sam biti čovjekom, pokazati kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i prostorom državnim, ali je ogroman u srcu i koja je napravila ogroman uspjeh’, rekla je predsjednica za RTL.

‘I Putin i Macron su bili nabrijani’

Dodala je da su i ruski predsjednik Putin i francuski Macron također bili nabrijani tijekom utakmice, a iako to nije sigurno, Grabar-Kitarović kaže da misli da je Putin ipak navijao za Hrvatsku. Kada je riječ o njezinoj odjeći, ističe da nije prekršila dress code noseći nacionalne boje. Poslije je troje predsjednika zajedno otišlo u svlačionice nogometašima čestitati, no predsjednica kaže da ovog puta nije imao tko snimiti i video toga. Iako je na dodjeli medalja pokisla, za to ju, kaže, nije briga.

‘Ma nije me bilo briga ni za što, ni za frizuru, šminku ili odjeću. One hlače su nepovratno uništene, cipele su mi bile pune vode, jedva sam hodala u njima, ali ja tu kišu nisam ni osjetila koliko me ponio taj zanos i osjećaj’, rekla je. Predsjednica je najavila i da će odlikovati srebrne nogometaše, no taj je događaj odgodila kako bi to bilo u trenutku kada svi oni budu u Zagrebu.