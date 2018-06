KAPETAN MODRIĆ PRED MIKROFONOM: Genijalni veznjak zna što je potrebno za dobar rezultat protiv Messijeve Argentine

Hrvatska je vodeća momčad skupine D Svjetskog nogometnog prvenstva

Krasan je pogled na ljestvicu skupine D svjetske nogometne smotre koja se ovih dana održava u Rusiji. Hrvatska 3, Argentina i Island 1, Nigerija 0 bodova, ‘berba’ je koju su reprezentacije te grupe ostvarile u utakmicama prvog kola pred oglede koji slijede. Što se Hrvatske tiče, raspored odigravanja utakmica donosi u četvrtak Argentinu, potom Island.

U još jednom osvrtu na 2-0 pobjedu protiv Nigerije, Luka Modrić, koji je proglašen najboljim pojedincem tog susreta, je istaknuo:

Borba, borba, borba

“Osjećali smo se ugodno, imali smo dojam kao da igramo kod kuće, stadion je bio pun naših ljudi. To je bilo jako lijepo vidjeti, tu golemu podršku. To samo pokazuje koliko su uz nas, koliko nas Hrvati vole, koliko žele da napravimo neki uspjeh, te navijaju za nas i to ljudi iz svih dijelova svijeta, ne samo iz Hrvatske. To je i razlog više da damo sve od sebe i pokušamo im se odužiti na toj podršci.”

Riječi strijelca za drugi gol Hrvatske iz otvarajuće utakmice prenose Sportske novosti, tako i ovu izjavu:

“Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, zrelu, kompaktnu, funkcionirali smo kao ekipa i to je najvažnije u ovom trenutku. Zabili smo dva gola i napravili vrlo važan korak prema sljedećem krugu. Ali tek smo pola posla odradili, još nas dvije jako teške utakmice čekaju.”

“Cijela ekipa odigrala je jako dobru utakmicu, borbenu, dali smo svi sve od sebe, i to je način kako možemo napraviti neki rezultat u Rusiji. Uz malo sreće, nadam se da će biti i bolje. Ali to je jedini način, borba, borba i samo borba.”

Bit će teško

Iznenadila je mnoge podjela bodova Argentine i Islanda, iznenadila je i Modrića koji je svjestan da slijede teški ispiti.

“Sigurno su svi očekivali pobjedu Argentine, ali Island je još jednom pokazao koliko su nezgodna, borbena, čvrsta ekipa, nitko unaprijed protiv njih ne može upisati bodove, zato nas čekaju dvije iznimno teške utakmice.”

“Prvo je Argentina, a nakon toga Island, koji će možda biti čak i teži ako će nam trebati ta tri boda u zadnjem kolu. Ovih naših 2-0 s Nigerijom po rezultatu možda izgleda kao da je bilo lako, ali nije tako. Oni su dosta čvrsta ekipa, no mi smo bili momčad, nisu nam se linije raspadale i to je bio ključ uspjeha”, zaključio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.