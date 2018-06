Hrvatska je jučer taktički nadmudrila Argentinu, a ta taktika podsjeća na neka stara vremena.

Nakon rutinske pobjede protiv Nigerije u prvom kolu mnogi su se ponadali da bi se moglo dogoditi ono što se sinoć i dogodilo – pala je Argentina! Nižnji Novgorod je imao čast ugostiti jednu od najvećih pobjeda Hrvatske u povijesti, a tom pobjedom Hrvatska je osigurala plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Ukoliko Island ne izađe kao pobjednik u dvoboju protiv Nigerije, Hrvatska će skupinu proći kao najbolja momčad i imati luksuz odmaranja igrača u zadnjoj utakmici protiv Islanda. Osim što je pobjeda protiv Argentine bodovno neizmjerno važna, ono što smo od Hrvatske vidjeli na taktičkom planu daje još više razloga za veselje.

Oprobani recept

Kada je prije osam mjeseci, tek nakon što je došao na klupu, Zlatko Dalić odradio uspješnu šok terapiju i s Hrvatskom upisao pobjedu protiv Ukrajine, plan igre bio je gotovo pa jednak kao i jučer protiv Gaučosa. Za utakmicu protiv Ukrajine Dalić je zamijenio pozicije Modriću i Rakitiću, zabetonirao bokove s Vidom i Vrsaljkom te dao veće ovlasti Andreju Kramariću, sve kako bi neutralizirao ukrajinske napade preko krila i omogućio lakši izlazak Hrvatske kroz tranziciju. Vrlo slično se prilagodio i sinoć. Brozović je ušao umjesto Badelja kako bi mogao igrati povučenije i u izostanku Ćorluke olakšao prvu distribuciju, a krila su poduplana tako da su Perišić i Rebić dobili više defanzivnih zadaća kako bi olakšali posao Striniću i Vrsaljku.

Ćirin poučak

Svaka ekipa koja igra protiv Argentine i želi iz tog dvoboja izaći kao pobjednik mora zaustaviti Messija. A Hrvatska je to sinoć itekako uspjela. Točnije, zaustavljen je dotok lopte do njega, a kad bi i dobio loptu, odmah bi se na njemu pojavila barem dva Hrvata i Messi ne bi imao puno izbora, mogao je samo izgubiti loptu ili predati prvom do sebe. Sličan je to recept onom kojeg je Ćiro primjenio protiv Njemačke 98. kad je kao soluciju za Bierhoffa i njegovu opasnost nakon centaršuta jednostavno odlučio – zabraniti centaršuteve. Onda je također bilo 3:0 za Hrvatsku, a najveća prijetnja protivničke ekipe neutralizirana. Izgleda da je Dalić nešto naučio od trenera svih trenera.

Moramo biti iskreni, Argentinci su nam pomogli

Postoji par utakmica u nogometnoj sezoni u kojima jedan od trenera izvede harakiri i omogući potpuni potop svoje momčadi. Sampaoli nije baš izveo harakiri, ali je odabranom taktikom maksimalno izašao u susret Hrvatskoj. Formacija s tri igrača u obrani, za ekipu poput Argentine koja nema kvalitetu na bokovima i koja je osuđena kod svakog kornera i prekida igrati zonu jer su visinom inferiorni gotovo svakom protivniku bila je poklon Hrvatskoj, kojoj je forte tranzicijska igra i napad preko bokova. Kad se toj činjenici doda da nam je Caballero poklonio gol i da je sudac u prvom poluvremenu zažmirio na očiti crveni karton Rebića, velika pobjeda Hrvatske je zapravo samo preslika odnosa snaga na terenu. A moglo je biti i gore za Argentince da je Dalić više riskirao, za što, naravno, nije bilo potrebe.

Savršeni oportunisti

Nakon prve dvije utakmice grupne faze pokazalo se da je Hrvatska najbolja ekipa na prvenstvu kad je u pitanju iskorištavanje protivničkih slabosti. Prije utakmice s Nigerijom se znalo da je njihova najslabija točka branjenje centaršuteva, a Hrvatska ih je pobijedila upravo potencirajuću tu slabost. Za Argentince se znalo da imaju slabe bokove i nisku momčad, a Hrvatska je dugim loptama na Mandžukića i dijagonalama na krila (najčešće u tranziciji) potpuno iskoristila svoje najveće vrline i potencirala najveće mane Argentine. U nastavku slijedi Island, a nakon njih vrlo vjerojatno Danska, obje ekipe koje su u dosadašnjem dijelu Prventstva pokazale svoje mane i koje Hrvatskoj, posebno Danska, itekako odgovaraju stilom igre. Ako Dalić nastavi dobro analizirati protivnike, a momčad njegove naputke provoditi, Hrvatska može do velikog rezultata.