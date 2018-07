Hrvatskoj predsjednici je na pobjedi naše reprezentacije čestitala i britanska premijerka Theresa May, a javnu je čestitku uputio i američki predsjednik Donald Trump.

Nakon jučerašnje pobjede hrvatske reprezentacije nad Engleskom, čestitke na ulasku u finale Svjetskog prvenstva ne prestaju stizati.

Dobila papirić s rezultatom i tužnim licem

Dok je na jučerašnjoj utakmici Hrvatsku predstavljao premijer Andrej Plenković, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je na NATO summitu u Bruxellesu slavila pobjedu i primala čestitke svjetskih državnika, no rekla je da joj još nije čestitao kolega iz Srbije, Aleksandar Vučić, piše Jutarnji list. Iako nije mogla gledati utakmicu jer je u to vrijeme bila na radnoj večeri s predstavnicima NATO-a, pronašla je način da prati rezultat. Jutarnji list piše da joj je albanski premijer Edi Rama na kraju prvog poluvremena dodao papirić na kojem je pisalo da je rezultat 1:0 za Englesku, a uz to je Rama nacrtao i tužno lice.

Javno čestitao i Donald Trump

Kasnije su joj glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekli da je rezultat 1:1, a produžetke je Grabar-Kitarović i sama uspjela pogledati na pametnom telefonu, a društvo joj je pritom pravio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Na kraju su zaključili da će se vidjeti na finalu u Moskvi u nedjelju.

Predsjednici je na pobjedi naše reprezentacije čestitala i britanska premijerka Theresa May, a javnu je čestitku uputio i američki predsjednik Donald Trump. Novinaru Večernjeg lista koji mu je htio postaviti pitanje na press konferenciji, Trump je prije odgovora rekao da čestita Hrvatskoj na nogometnom timu.