Jesu li Vatreni očarali i Srbe?

Sjajnom igrom i borbenošću, ali i taktikom koju je posložio izbornik Zlatko Dalić, čovjek rođen u Bosni i Hercegovini, u Livnom, Hrvati su stekli brojne simpatije među nacijama na ovim prostorima.

Euforija je toliko daleko otišla da se u hrvatskim medijima pisalo o tome kako su Vatreni na SP-u oduševili i Srbe, kako se u “Beogradu navijalo za Hrvatsku protiv Argentine”, kako je u biti stajalo u jednom komentaru na B92.

Za plasman u polufinale Hrvatska će igrati protiv domaćina Rusije. Upravo nas je sve spomenuto potaknulo da pokušamo donijeti barem točniju sliku o tome kako Srbi, konkretno građani Beograda, vide Hrvatsku na SP-u i za koga će navijati u četvrtfinalu?

Porazgovarali smo s urednikom sporta u beogradskim “Večernjim novostima” Arsenijem Šoškićem o tome.

‘Ne mislim da su Beograđani očarani igrom Hrvatske’

“Gledajte, to sad ovisi od čovjeka do čovjeka, kako tko na to gleda. Iskreno, ja ne mislim da su Beograđani očarani igrom Hrvatske, nisam očaran igrom bilo koje reprezentacije na ovom SP-u. Svatko gleda drugačije. Čudno je prvenstvo, nestali su favoriti. Nestali u smislu da dominiraju, da im prolazak u drugu fazu ničim nije ugrožen. Vidjeli smo kako je prošla jedna Španjolska, Njemačka, igrali su kao nešto, a u biti nisu igrali ništa. Argentina skromna od početka do kraja, iako je njihova utakmica osmine finala s Francuskom bila nešto uistinu spektakularno, što zbog Mbappea, što zbog broja golova. Argentina ništa nije pokazala, kao što ništa nije pokazala niti u tim južnoameričkim kvalifikacijama. Što se tiče Hrvatske…”, kazao nam je u uvodu razgovora Arsenije Šoškić i onda na nekoliko sekundi zastao, tražio je pravu riječ…

‘Nitko nema svjetsku igru na SP-u, pa niti Hrvatska’

“Ono što pričam u Beogradu, to sad vama govorim. Mene nije Hrvatska očarala i mislim da prolazi dalje na individualnu kvalitetu nekih igrača. Ne prolazi na neku svjetsku igru, iznimno dobru igru, ali kao što sam već rekao, takvu igru nitko na ovom Mundijalu niti nema. Da se razumijemo, istina, pregazili ste Argentinu, 3-0 protiv njih je to ogroman rezultat, ali do prvog gola utakmica je bila poprilično nezanimljiva. Hrvatska u ovom donjem dijelu ždrijeba može daleko. Imamo potpuno dva različita ždrijeba, gdje su oni najveći favoriti, ako ih uopće i ima na ovom SP-u, a u drugom ždrijebu je Hrvatska. Mene zanima, recimo sad kad je Hrvatska favorit, kako će oni igrati u takvoj ulozi? Kad moraju igrati. Protiv jačih momčadi na papiru Hrvatskoj je lakše igrati, mene zanima kako će igra Hrvatske biti u situaciji kad se očekuje neka dominacija. Mene živo zanima na što će izgledati ta utakmica i hoće li igrati, preuzeti inicijativu i napasti, igrati ofenzivno ili će čekati kao i protiv Danske. Iako, ne očekujem da napadnu”, kazao nam je Šoškić i objasnio kako prosječni Beograđanin, prosječni stanovnik glavnog grada Srbije, gleda na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Svi znamo što se sve u povijesti događalo između naših zemalja…

‘Ima i onih koji hvale igru Vatrenih, ali u manjem broju’

“Ima i onih koji hvale igru Vatrenih, ali u manjem broju, ima i onih koji neće čuti za nikakvu Hrvatsku, koji ne vole Hrvatsku, koji nikad neće navijati za Hrvatsku i htjeti će im poraz gdje god i što god igrali. Evo, primjerice, u mojoj redakciji bar se nitko ne izjašnjava da navija za Hrvatsku. Da je nekom reprezentacija Hrvatske možda simpatična, možda, ali ne i da navija za nju. Tako je nekako vjerujem i kod vas, samo možda je ovdje kod nas za nijansu da više ljudi, netko, simpatizira Hrvatsku, nego što kod vas simpatiziraju srpsku nogometnu reprezentaciju. Ne mislim da je netko ovdje lud zbog želje da Hrvatska pobjeđuje. Bar ja nemam takav dojam”.

Znači nećemo gledati one scene poput onog Japanca na Kalemegdanu, koji se nedavno prošetao u našem poznatom kockastom hrvatskom dresu, vjerojatno ne znajući gdje je i što radi, u šali smo upitali Šoškića:

Usred Beograda, na Kalemegdanu naletim na japanskog turista u poznatom dresu! Ne vjerujem! Spremno je pozirao a ne zna da je promašio ceo futbal! 😂🇭🇷🇷🇸😎👍✌️ pic.twitter.com/hxs7dEiUA0 — Diesel (@diesel_RI) June 24, 2018

“Japanac može, ali ne vjerujem da ću vidjeti Srbina u dresu Hrvatske. Više nego puno više da će Srbi navijati za Rusiju u subotu. To je logično. Što se tiče same utakmice, ako gledamo samo kvalitetu, onda je Hrvatska u polufinalu. Za mene je najveće iznenađenje plasman Rusije u četvrtfinale, oni nemaju niti jednu veliku zvijezdu. Veće mi je iznenađenje što je u četvrtfinalu Rusija nego Hrvatska. Na papiru je Hrvatska favorit, ali vidimo tko je sve na prvenstvu bio favorit, pa kako je to završilo. Realno, Hrvatska bi trebala pobijediti. Sad se otvara priča i utjecaja domaćina, moćne Rusije, moćnog Vladimira Putina, ako toga zaista ima, ja to nisam vidio niti primjetio”, zaključio je Arsenije Šoškić.