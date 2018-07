IZBORNIK DALIĆ OTPUSTIO SVE KOČNICE: ‘Nijedna momčad nije bolja od nas, Hrvatska može biti prvak svijeta! A odat ću vam i jednu tajnu…’

Tvrdi da ga popularnost koju ovih danas doživljava nije promijenila, već je ostao normalan i jednostavan. “Nadam se da me neće prebaciti”, našalio se izbornik.

Zlatko Dalić ovih dana živi svoj san. Hrvatski izbornik, koji je na tu poziciju zapravo stigao spletom okolnosti, uveo je Vatrene među najbolje četiri reprezentacije na svijetu, a u velikom intervjuu za Sportske novosti poručuje kako tu ne misli stati.

“Sad smo u polufinalu, ovo što se do sada događalo, moramo pospremiti u arhivu. Malo smo proslavili, ispucali emocije, sad se spremamo za Engleze. Sljedeći cilj je finale Svjetskog prvenstva. Odradili smo teške utakmice, bilo je boljih i lošijih. Međutim, bitan je krajnji rezultat, nitko te na kraju ne pita za izvedbe”, kaže Dalić.

Otkrio je i jednu tajnu. “Stalno sam vjerovao u nešto veliko, ali nisam to mogao kazati. Nisam to htio najavljivati prije nego što prođemo skupinu. Kad smo prošli skupinu, otvarala se vjera za dalje, sad idemo dalje. Nisam ja nikakav verbalni bombarder, ali definitivno vjerujem, to ne skrivam, da još nismo rekli zadnju riječ, te ovdje ne mislimo stati”, optimističan je Dalić.

‘Nadam se da me neće prebaciti’

Dalić kaže da se Hrvatska malo i plaši Engleske jer radi se o velikoj momčadi, no Gordi Albion nije jači od njegove momčadi. “Mi prema njima imamo poštovanje, nemamo nikakav loš stav, mlada su i potentna momčad, zaista prema njima gajimo maksimalni respekt. Oni su vrlo težak protivnik, ali razgovarat ćemo nakon polufinala!”, poručio je Dalić u razgovoru za SN.

‘Zašto bi netko bio bolji od nas’

Ponovno je podvukao da je atmosfera u reprezentaciji odlična, a da Luka Modrić kao kapetan sve to sjajno vodi. “Svi smo kao jedan i to nas drži”, kaže Dalić.

Za kraj je izbornik optimistično poručio:

“Među četiri najbolje reprezentacije svijeta smo. Ali zašto bi netko bio bolji od nas? Respektiramo sve, Englesku, Belgiju i Francusku. No, nijedna od te tri reprezentacije nije bolja od nas! To je moje mišljenje, a u rosteru imam igrače na temelju čije kvalitete to i mogu kazati. Mi igramo onako kako treba, igrači su karakterni. Organizirane i karakterne momčadi poput nas su ostale tu u Rusiji, oni ostali frajeri se kupaju već dvadeset dana”.