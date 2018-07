IZBORNIK DALIĆ NE ODUSTAJE OD SVOJE NAMJERE: ‘Želim sa Šukerom riješiti stvari koje su me zasmetale’

Svoju će odluku o ostanku na klupi reprezentacije prvo obznaniti igračima

Možda i je za prosječnog hrvatskog nogometnog navijača iščekivanje odluke koju će Zlatko Dalić donijeti, potom i obznaniti prvo igračima pa javnosti, pitanje svih pitanja. Izbornik koji je tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva postao omiljeno lice javnosti zbog svoje mirnoće, naravno i osvojene srebrne medalje na svjetskoj nogometnoj smotri, odluku je možda i donio no nije ju spreman podijeliti s drugima.

Dovoljno jasno govore njegove riječi o podmetanjima s kojima se morao boriti od trenutka preuzimanja klupe hrvatske nogometne reprezentacije, jasno, dovoljno o tome da mu se u takvom okruženju ne ostaje. S druge strane Dalić u svakom razgovoru na tu temu ponavlja da su mu posljednji dan kao najljepši san iz kojeg se ne želi probuditi te da ima odgovornost prema navijačima.

Nije sporno, ali…

Kako bilo…

“Po tom pitanju sam na godišnjem odmoru. Prije svega moram obaviti razgovore s igračima, a oni su na odmoru i neću ih smetati. Rekao sam da ništa nije sporno, imao sam ugovor još dvije godine. Neke stvari koje su me smetale želim s predsjednikom razriješiti, i to je to…”, veli Dalić čije riječi prenose Sportske novosti i koji je radije na temu o svojoj sutrašnjici govorio o igračima koje vodi.

Prokomentirao je ipak činjenicu da je uvršten na FIFA-in popis desetorice najboljih trenera svijeta, odnosno to da je u mogućnosti biti i službeno proglašen najboljim.

“Sigurno je to fantastičan uspjeh, koji naravno nije samo moj, nego cijele ekipe koja je doprinijela tome da budem nominiran. Naći će među takvih 10 imena, to je fantastično. Veliko je to priznanje za mene, ali i za našu reprezentaciju koja je druga na svijetu. To da izbornik bude nominiran za najboljeg trenera, a Luka Modrić za najboljeg igrača, to je dokaz da smo dobro radili, a ujedno i poticaj. To je za mene vrhunski, ali i zasluženo, na kraju krajeva, jer smo bili drugi na svijetu i igrali dobar nogomet. Ovih mojih 10 mjeseci u reprezentaciji, od kvalifikacija pa nadalje, bio je samo uspjeh.”

Modrić je to zaslužio

O Modriću je rado govorio.

“Mislim da je zaslužio, pogotovo nakon titule najboljeg igrača turnira. Osvojio je Ligu prvaka s Realom, drugi je na svijetu s Hrvatskom. Mislim da nitko nema bolji rezultat od njega i da Luka ima velike šanse. Trebao bi biti najbolji igrač, a trebao bi dobiti i Zlatnu loptu. Ako jedan Hrvat uđe među 10 najboljih na svijetu, onda je to velik uspjeh, pogotovo za mene. Ali opet ću ponoviti da ne bih ništa napravio bez igrača, i to je ono zajedništvo o kojem govorim. Ostaje mali žal kod mene što nismo postali svjetski prvaci, po meni smo to trebali biti, ali nismo. Ostalo je malo gorčine u svemu tome, ali moramo biti ponosni na drugo mjesto.”

“Ponovit ću, za sve to što smo napravili su zaslužni igrači koji su dali sve od sebe, oni su pokazali da možeš napraviti sve u životu ako si uporan, borben i hrabar, i ako vjeruješ u svoj cilj. Neće to doći možda danas-sutra, ali doći će kad-tad. Uspjeh je taj koji nas vuče prema naprijed. I ovo sve što je bilo u proteklih mjesec i pol dana, daj Bože da se to nastavi u svim segmentima društva i da Hrvatska još bolje, čvršće i agresivnije krene dalje, i da budemo još bolji.”

Mateo i Šime

Prokomentirao je i želju Matea Kovačića da napusti Real Madrid.

“Svaki igrač ima svoje razmišljanje i svoje stavove, zna ono što je za njega najbolje. Kovačić je već dugo u Realu, teško je napustiti takav veliki klub, ali me veseli njegova ambicija da igra. Jer igrač koji je na klupi, ili koji ne igra onoliko koliko bi trebao igrati, ne razvija se na pravi način. To za igrača nije dobro, ali mene svakako veseli njegova odlučnost da igra, kao i njegova hrabrost da napusti klub, jer tko bi napustio Real? Očito je da Mateo razmišlja pozitivno, dobro.”

Šime Vrsaljko je, pak, na vratima Intera. Dalić kaže:

“Svi znaju što je za njih najbolje, i naravno da im treba prepustiti da oni donesu tu odluku. Značajno je svima narasla cijena nakon Svjetskog prvenstva, ali to je njihova zasluga, to su oni napravili, to su oni zavrijedili.”