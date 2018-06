IBRAHIMOVIĆ OPLEO PO ŠVEĐANIMA: ‘Propuštam najbolji nogometni tulum zbog njihova mentaliteta’

Zlatan Ibrahimović nije dio švedske reprezentacije koja će na SP

Dugo je trajala neizvjesnost hoće li Zlatan Ibrahimović, efikasni napadač koji se nakon Eura u Francuskoj oprostio od švedske nogometne reprezentacije, biti dio tog tima na Svjetskom prvenstvu koje započinje za šest dana. U konačnici je prelomljeno da strijelac Los Angeles Galaxyja propušta odlazak u Rusiju što, pak, Ibrahimoviću i nije najbolje ‘sjelo’. Posebice jer je neko vrijeme i uvjeravao javnost da će na Mundijal i ići, a trajalo je to sve dok izbornik Janne Andersson nije nedvosmisleno rekao – ništa od toga.

Ibrahimović, strijelac 62 gola za Švedsku, čini se, niti danas se time ne miri. Može se to zaključiti iz njegovih riječi što ih prenosi nogometni portal Goal. Ima 36-godišnjak i krivca kojem zamjera za takav rasplet.

‘Ne ponašam se kao oni’

“Igranje na Svjetskom prvenstvu je za mene tulum, najveći tulum u svijetu nogometa. Svi najbolji igrači će biti tamo, a Zlatan neće…Trebao bi biti tamo, ali neće. Mediji tvrde da je reprezentaciji bolje bez mene, to je njihov mentalitet. Nemam uobičajeno švedsko ime, ne ponašam se kao tipičan Šveđanin, ali svejedno sam najbolji strijelac u povijesti reprezentacije.”

“Kritiziraju me da ne surađujem s momčadi, a opet, ja sam osvojio to što sam osvojio, igrajući za Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, PSG, Manchester United i LA Galaxy. Zanima me kako netko tko ne može biti samo dio momčadi, tko nije timski igrač, kako on može igrati za takve klubove i osvojiti sve što sam ja osvojio? Zato što znam što radim i znam kako pobjeđivati”, jasan je Ibrahimović.