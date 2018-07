NEKOLIKO KLJUČNIH IGRAČA OPROSTIT ĆE SE OD HRVATSKE REPREZENTACIJE: Evo kako će Vatreni izgledati bez njih

Hrvatsku reprezentaciju sada čeka ono što je već jednom morala proći

Gotovo svaka reprezentacija nakon njenog najvećeg uspjeha na velikom natjecanju mora proći kroz smjenu generacija jer se najčešće radi o nogometašima koji će do sljedećeg velikog natjecanja biti u svom zenitu pa je tranziciju na mlađe snage koje će nositi reprezentaciju potrebno napraviti što prije.

Kraj ciklusa

Nakon prošlog velikog uspjeha Vatrenih 98. godine također se nekoliko igrača oprostilo od reprezentacije nakon čega je uslijedila kriza rezultata koja je trajala sve do trenutka kad su se u momčadi pojavili oni koji bi uskoro trebali o klin objesiti reprezentativne kopačke.

Oproštaj senatora

Imena koja bi se mogla oprostiti od naše reprezentacije redom su: Luka Modrić, Ivan Rakitić, Danijel Subašić, Vedran Ćorluka i Mario Mandžukić. Kako bi reprezentacija mogla izgledati ako se to dogodi, možete vidjeti na fotografiji ispod.

Širine ima

Hrvatsku reprezentaciju ni nakon neminovnih umirovljenja senatora ne očekuje previše problema što se dubine kadra tiče jer je roster dovoljno širok da na svakoj poziciji postaje barem dvije opcije, a ne nekima i bitno više, a sve to su slatke brige. Jedina pozicija na kojoj postoji problem dubine je ona desnog beka, gdje je zamjena za Vrsaljka mladi Tin Jedvaj koji ipak po vokaciji nije bek nego stoper.

Dolaze dvije zvijezde

Stoperske pozicije trebale biti sjajno pokrivene jer još od ovog prvenstva na tim pozicijama imamo prokušane Lovrena i Vidu (za kojeg također nije isključeno da će se oprostiti ili ispasti iz prvih 11), ali i dvije mlade stoperske zvijzde koje tek dolaze, Benkovića i Ćaletu Cara. Osim njih, tu je i Mitrović koji može biti dobra back up opcija.

Lijevi bek

Na lijevom beku koji je dosad bio rak rana reprezentacije Pivariću i Striniću trebao bi se pridružiti mladi Borna Sosa koji bi u budućnosti trebao, ako se nastavi razvijati ovako kako se razvija, biti prvotimac.

Problem komplementarnosti

Vezna linija nudi mnogo opcija, od nogometaša koji su sada u reprezentaciji, nogometaša koji su bili na širem popisu, ali nisu otišli u Rusiju pa sve do mladih nada poput Čorića, Vlašića ili More, za koje se još ne zna koliko će moći dati reprezentaciji, ali potencijal postoji. Jedini pravi problem u veznoj liniji je što je dosta igrača nekomplementarno pa će izbornik imati puno posla dok pronađe one koji će moći zajedno funkcionirati na najbolji mogući način.

Dobro bi došao Nikola

Ivan Perišić ostaje kao prva opcija na lijevom krilu, a uz njega bi trebao rasti i Brekalo koji se kali u Njemačkoj, dok s druge strane imamo već odavno fiksan dvojac Rebića i Pjace pred kojima je još mnogo godina nogometa i tu nema razloga za zabrinutost. Centarfor je, s druge strane, već problematična pozicija jer smo izbacivanjem Kalinića ostali na samo dvije opcije, Kramariću i Santiniju, od kojih prvi nije čisti napadač, a drugi ipak već ima nešto godina i pitanje je kakva je budućnost pred njim.

Svijetla budućnost

Jedno je sigurno, pred izbornikom nije lagan zadatak, trebat će smjenu generacija provesti što bezbolnije uz što manje promjene, ali nije isključeno ni da će biti drastičnih promjena u stilu igre i formaciji, ozbiljna vremena zahtjevaju ozbiljne promjene.