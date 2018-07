HRVATSKI NAPADAČ KOJI JE UTIŠAO WEMBLEY: Zbog njega su Englezi plakali, a sad im prognozira nove suze i očaj

Godina je bila 2007., Englezi su ostali bez Eura

Finale Svjetskog nogometnog prvenstva hrvatska reprezentacija tražit će u srijedu protiv Engleske. Dvoboj je to koji se 11. srpnja igra na stadionu Lužniki s početkom u 20 sati.

Utakmicu je za nogometni portal Goal najavio Mladen Petrić, bivši napadač hrvatske reprezentacije, isti onaj koji je pogotkom za 3-2 Engleskoj u kvalifikacijskom ogledu za EP nanio prvi poraz u službenoj utakmici na novom Wembleyju, pritom ju ostavio i bez nastupa na Europskom prvenstvu 2008.

Mogli smo se nadati

“Ovo Svjetsko prvenstvo donijelo je puno iznenađenja, ima dosta velikih momčadi koje su ispale jako rano. Hrvatska? Ne, rekao bih da naš uspjeh nije iznenađenje. Svi koji su ozbiljnije u nogometu su se mogli potajno nadati nečemu ovakvome, ova je generacija izrasla i skupila dosta iskustva, vidjelo se kako su ovi igrači spremni za velike stvari”, kaže Petrić i dodaje:

“Došli smo do polufinala, to je čudesan uspjeh. Sigurno je na tom putu bilo lakših i težih izazova, pa i nekih sretnijih trenutaka. Nekako sam dojma kako mi još nismo odigrali najbolju utakmicu na turniru, kako ni u jednoj utakmici nokaut faze nismo pokazali maksimum svog potencijala. Protiv Danske je to bilo li-la, osjetio se nekakav psihološki grč kod naših igrača, vjerujem da mi možemo još puno više nego što smo to pokazali protiv Danske i Rusije.”

“A sada će biti još teže, iza nas su dvije utakmice po 120 minuta, a one su nas maksimalno potrošile. Ipak, ne treba sumnjati u ove igrače, niti u njihove mogućnosti. Koliko god oni bili umorni, svi znaju kako im se pruža životna prilika, igraju utakmicu za finale Svjetskog prvenstva. Tu će naša motivacija biti na najvišoj razini, vjerujem kako će se oni dići i biti još bolji nego do sada. Nešto u stilu drugog poluvremena protiv Rusije, tu je Hrvatska doista bila na visokoj razini.”

Skako ispred televizora

Upitan je Petrić kako je on sam proživljavao dramu jedanaesteraca kojima je Hrvatska izborila četvrtfinale (pobjedom protiv Danske) i polufinale (pobjedom protiv Rusije).

“Ma, to je nevjerojatno, tu čovjek ne može ostati miran. Do sada sam sve utakmice radio, bio po nekakvim studijima u Njemačkoj i Švicarskoj, pa sam prvu utakmicu kod kuće pogledao tek protiv Rusije. Moja supruga nije mogla vjerovati, rekla mi je kako me nikada u životu nije vidjela tako nervoznog, nije joj bilo jasno što se sa mnom događa. A ja sam skakao ispred televizora, navijao i vikao, teško je i opisati koliko sam u tim trenucima bio napet.”

Petrić je s nekima od igrača koji trenutačno nastupaju u Rusiji igrao, neki su ga, priznaje, iznenadili.

“Ante Rebić! Puno sam znao o tom dečku, stvarno dosta pratim Bundesligu, tako da sam bio svjestan njegove kvalitete. Ali, nisam bio siguran da on može biti jedan od najboljih igrača ovakve Hrvatske. Vjerojatno mu je i ta posljednja utakmica protiv Bayerna dala toliko samopouzdanja koje je donio i u reprezentaciju. Ma Rebić je strašan, vidi se da igra utakmice života, da u njima maksimalno uživa. Naravno, Luku Modrića neću ni spominjati, čovjek je pravi vođa ove momčadi, svjetska klasa. Fascinira me i naše ponašanje, kako svi na terenu ginu jedni za druge, kako se bore i daju svoj maksimum. To zaista treba cijeniti.”

Perišić za finale

Upitan je Petrić i za ishod polufinala i odgovorio na pitanje tko bi u ovoj utakmici mogao biti ‘novi Petrić’.

“Uh, teško je reći. Vjerujem da ćemo se uspjeti kvalitetno odmoriti, pa još jednom dobiti Englesku. Vjerujem da je ova generacija sada u stanju odigrati najbolju utakmicu na turniru, plasirati u finale, a onda… Tu je onda sve moguće.”

“Ova reprezentacija ima veliku snagu. Kod nas sada ne zabija jedan ili dva igrača, već trpaju njih petorica-šestorica. Tako da ‘novi Mladen Petrić’ može biti bilo tko. Ali, imam taj neki predosjećaj, nekako me vuče da će to biti Ivan Perišić. On još nije odigrao čudesnu utakmicu, a svi znamo kako je on ‘taj’. Toliko se troši u oba smjera, volio bih da on podigne razinu svoje napadačke igre i sruši Engleze”, zaključio je.