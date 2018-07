HRVATSKI HEROJI STIŽU KUĆI! Vatrene će na Trgu dočekati deseci tisuća ljudi, ovo je trasa kojom će se autobus kretati

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak, 16. srpnja oko 14 sati stiže zrakoplovom u Zračnu luku dr. Franjo Tuđman, odakle će autobusima s otvorenim krovom stići na svečani doček na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Kako se očekuje da će dočeku Vatrenih prisustvovati veliki broj građana, policija je najavila posebnu regulaciju prometa.

Trasa kojom će se kretati srebrni Vatreni

Trasa kretanja autobusa nogometne reprezentacije Hrvatske od 14,00 do 15,30 sati bit će zatvorena za sav promet: Zračna luka dr. Franjo Tuđman – Ulica Rudolfa Fizira – Zagrebačka – Avenija Većeslava Holjevca – Ulica SR Njemačke – Avenija Dubrovnik – Avenija Većeslava Holjevca – Most slobode – Hrvatske bratske zajednice – Ulica grada Vukovara – Savska cesta – Rooseveltov trg – Trg Republike Hrvatske – Frankopanska – Ilica – Trg bana Josipa Jelačića. Zbog posebnih mjera sigurnosti i organizacije dočeka i prijevoza nogometne reprezentacije Republike Hrvatske, kao i svih sudionika događaja, uspostavit će se posebna regulacija prometa u užem središtu Zagreba.

U čast Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, kojoj se u metropoli priprema veličanstven doček, javni će prijevoz u Zagrebu do kraja dana biti besplatan.

Time se dodatno olakšava dolazak navijača iz svih dijelova Hrvatske, ali i drugih zemalja do središnjeg gradskog trga, kao i cjelodnevni boravak u ponosnom Zagrebu.

Pogledaj fotogaleriju

U centar grada javnim prijevozom

Zbog očekivano velikog broja ljudi, osobito u gradskom središtu, iz HAK-a apeliraju da se u centar grada dolazi isključivo javnim prijevozom. Posebna parkirališna mjesta, posebice za autobuse, osigurana su na zapadnoj i istočnoj strani Zagrebačkog velesajma, otkud će voziti izvanredna linija ZET-a do terminala Glavni kolodvor. Parkiranje osobnih vozila na parkiralištu Gredelj-Strojarska, gdje je raspoloživo 500 parkirališnih mjesta, besplatno je, kao i na parkiralištu Paromlin, s također više od 500 mjesta te ispred Robnih terminala na Jankomiru.

Pogledaj fotogaleriju

Raspored posebne regulacije prometa: 16. srpnja od 6 do 22 sata zauzima se šljunčano parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma radi parkiranja većeg broja autobusa,

od 11 do 18 sati obustavit će se tramvajski promet preko Trga bana Josipa Jelačića, Savskom od Vodnikove i Frankopanskom do Ilice, Ilicom od Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom od Draškovićeve do Trga bana Josipa Jelačića i Praškom od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora, od 12 do 17 sati obustavit će se sav promet u zoni kojeg omeđuju ulice Kaptol, Degenova, Ilirski trg, Gornji grad i Streljačka na sjeveru, Medulićeva ulica na zapadu, „zeleni val“ Hebrangova – Klaićeva na jugu i Ribnjak – Palmotićeva na istoku,16. srpnja moguće je i obustavljanje prometa svih vozila u vrijeme prolaska nogometne reprezentacije „zelenim valovima“ Boškovićeva – Hebrangova – Klaićeva u pravcu zapada i Žerjavićeva – Trenkova – Hatzeova u pravcu istoka.

Za sve sudionike dočeka koji dolaze organiziranim prijevozom autobusima, pojedinačno vlastitim prijevozom iz ostalih dijelova Hrvatske i inozemstva te za parkiranje vozila koriste parkiralište s istočne strane Zagrebačkog velesajma kod raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Antallove ulice u Zagrebu, ZET je organizirao prijevoz autobusima do terminala Pothodnik – Glavni kolodvor od 8 sati do završetka događaja.

Pogledaj fotogaleriju

Obilazni cestovni pravci

Preporučeni obilazni cestovni pravci u smjeru istok-zapad i zapad-istok su: autocesta A3 “zagrebačka obilaznica”, Slavonska avenija – Zagrebačka avenija i Avenija Dubrovnik – Jadranska avenija i Ozaljska – Ulica grada Vukovara – Ulica grada Gospića. Preporučeni obilazni cestovni pravci u smjeru sjever-jug i jug-sjever su: Selska cesta – Jadranski most – rotor Remetinec, Držićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg – Domjanićeva – Srebrnjak i Heinzelova – Branimirova – Mandlova – Av.G.Šuška.

Vatreni slijeću avioniom Croatia Airlinesa

Hrvatska nogometna reprezentacija će se sa Svjetskog prvenstva u Rusiji vratiti u domovinu zrakoplovom Croatia Airlinesa danas oko 14 sati.

“Croatia Airlines s osobitim ponosom najavljuje kako će se hrvatska nogometna reprezentacija sa Svjetskog prvenstva u Rusiji vratiti u domovinu zrakoplovom hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika. U povodu veličanstvenog uspjeha ‘vatrenih’ Croatia Airlines posebno je brendirao zrakoplov Airbus 319, čije se slijetanje u Zračnu luku Franjo Tuđman na svečanom letu iz Moskve očekuje u ponedjeljak, 16. srpnja, oko 14 sati”, objavili su iz CA.

Croatia Airlinesom u Hrvatsku se vratila i brončana generacija ’98. iz Francuske.