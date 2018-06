‘Za ovo nema opravdanja. Ovo s Kalinićem je jedinstveni slučaj’

Pravi potres dogodio se u taboru Vatrenih nakon pobjede protiv Nigerije na otvaranju SP-a u Rusiji. Nikola Kalinić jučer ujutro je napustio kamp Vatrenih i krenuo kući. Do potresa koji je uzdrmao reprezentaciju došlo je nakon 2-0 pobjede protiv Nigerije u uvodnoj utakmici Vatrenih na Mundijalu u Rusiji.

Kalinić nije ušao u igru tijekom susreta protiv afričke reprezentacije premda je Dalić baš njega označio kao zamjenu. Milanov napadač odgovorio je da to ne može učiniti zbog boli u leđima, a isto je, dodaje se, Kalinić Daliću odgovorio i kada ga je ovaj želio s klupe usmjeriti na travnjak u pripremnom ogledu protiv Brazila u Liverpoolu.

‘Tri puta nije bio spreman’

U Rusiji je, tijekom utakmice, Dalić Kalinićevu odluku prihvatio mirno, no čini se da je drugačije bilo nakon same utakmice. Kao razlog izbornik Zlatko Dalić službeno ističe kako su u pitanju ” zdravstveni” razlozi i kako njemu trebaju samo zdravi igrači. Nije htio puno govoriti, samo je kratko rekao predstavnicima medija:

“Na utakmici s Nigerijom Nikola se zagrijavao, trebao je ući drugo poluvrijeme, ali je rekao da nije spreman jer je osjetio problem s leđima. Nije bio spreman niti protiv Brazila u Engleskoj, a nije bio spreman ni jučer na treningu. Tri puta nije bio spreman, ja sam to mirno prihvatio, trebam zdrave i spremne igrače, pa sam odlučio da ide kući”, kazao je izbornik Dalić i “pobjegao” od novinarskog pitanja prema travnjaku na trening…

Hrvatska nogometna reprezentacija našla se u nenadanima problemima. Naime, turnir će morati odraditi s igračem manje u odnosu na ostale reprezentacije koje se na njemu nalaze. Izbornik nema pravo pozvati zamjenu za kući poslanog nezadovoljnog Kalinića.

Bilo je grijeha i prije, međutim…

Kalinić nije prvi igrač koji je zbog nediscipline potjeran iz hrvatske reprezentacije. Prije njega zbog različitih ‘grijeha’ iz reprezentacije su izbacivani ili izostavljani s popisa za određene utakmice i velika natjecanja Ivica Mornar, Igor Cvitanović, Boško Balaban, Ivica Olić, Dario Srna, Stjepan Tomas i Dejan Lovren. Međutim, postao je prvi koji je napustio kamp, iz bilo kojeg razloga, to sad u ovoj situaicji nije bitno, za vrijeme trajanja prvenstva.

Kao što je poznati komentator i reporter Drago Ćosić jučer na HRT-u kazao, “ovo se nikako nije smijelo dogoditi”, “neodgovorno je to što se dogodilo”. Temu dana u hrvatskim medijima komentirali su i cijenjeni sportski novinar Anton Samovojska i izbornik BiH, bivši proslavljeni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki, u emisiji o SP-u 2018. nakon utakmice Engleske i Tunisa (2-1) na HRT-u.

Ovo je zasigurni niti malo ugodna situacija. Nije riječ o ozljedi, nema liječničke dokumentacije. Jasno je kako se tu ne radi o ozljedi:

‘Očito nešto nije u redu’

“Teška situacija, Nikola je igrač koji bi u jednom trenutku trebao Hrvatskoj. Međutim, ne ovakav Nikola, ne Nikola koji ne želi ući u igru, kojeg bole leđa. Reprezentacija je iznad svih nas, tu se treba prilagoditi reprezentaciji, treneru. Ovo je prvi put da se dogodilo, kao što je rekao Ćos, da neki igrač koji ne igra od prve minute, koji ne želi igrati, ili koji je nezadovoljan, da ode, ili ga moraš otjerati. Teško mi je pričati što je posrijedi, ali ako je rekao tako izbornik, sigurno da je tako i bilo. Već tri puta ga moli da uđe, a on kaže da nije spreman. Onda očito nešto nije u redu”, istaknuo je veliki Žuti, a nakon njega Samovojska je prokomentirao loš tajming u kojem se u ovo dogodilo:

“Ovo s Kalinićem je jedinstveni slučaj, ovo je sad čovjek manje, zato je meni još neobičnije od svega. Zato jer, za mene, kad je netko pristao biti dio skupine 23 igrača, on je pristao na sve. On je potpisao ugovor o tom času da je spreman da na to da ne odigra niti jedne sekunde, ali da vrijedno radi, trenira, da bodri sugrače i bude pravi dio momčadi, bez pokušaja opstrukcije ili bilo čega drugoga”, istaknuo je Samovojska i dodao:

“Za ovo nema opravdanja, pa neki izbornici su izostavljali igrače koji bi svi uzeli. Ti kad biraš skupinu od 23 igrača, od moraš birati pametno i pazit na to da biraš karakterne igrače koji neće biti remeteći faktor”.