Hrvatska i Engleska igrat će u srijedu osmi međusobni susret

Polufinalni susret Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Engleske bit će osmi međusobni ogled Vatrenih i Gordog Albiona. Za sada su uspješniji Englezi koji imaju četiri pobjede, Hrvatska je ostvarila dvije, dok je jedna utakmica završila neodlučenim rezultatom.

Krenulo prijateljskim ogledima

Hrvatski navijači još uvijek pamte pobjedu na Wembleyju 3-2 u kvalifikacijama za europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj, ali i dva teška poraza u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

‘Vatreni’ su ‘Gordom Albionu’ zatvorili vrata EURO-a 2008. godine, a oni nama uskratili mogućnost igranja na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi, jedinom Svjetskom prvenstvu na kojem nismo bili nakon proglašenja hrvatske neovisnosti.

Prvu međusobnu utakmicu igrali smo uoči EP ’96, a prijateljski susret u Londonu završio je bez pogodaka. Igralo se na starom Wembleyju, a briljirao je Marijan Mrmić s nekoliko sjajnih obrana. Hrvatsku je vodio Miroslav Blažević, a Engleze Terry Venables.

Drugi dvoboj također je bio prijateljski, a Englezi su slavili na stadionu Portman Road u Ipswichu 3-1. Strijelci za ‘Tri lava bili su Beckham, Owen i Lampard, dok je za hrvatsku vrstu pogodak postigao Ivica Mornar. Na hrvatskoj klupi sjedio je Otto Barić, a engleskoj Sven-Goran Eriksson.

Prvi službeni susret 2004.

Prva službena utakmica između ovih dviju reprezentacija odigrala se na EP 2004. u Portugalu, i to na stadionu Luz u Lisabonu. Bio je to dvoboj trećeg kola koji je odlučivao o prolazu u četvrtfinale. Hrvatska je povela već u petoj minuti golom Nike Kovača, no Englezi su okrenuli rezultat golovima Scholesa (40) i Rooneyja (45, 68). Igor Tudor smanjio je na 2-3 u 73. minuti, no sve dvojbe oko pobjednika je razriješio Frank Lampard u 78. minuti. Nakon tog poraza Hrvatska se oprostila od EP-a. Momčadi su ponovo predvodili Barić i Eriksson.

‘Krtica’ i povijesna pobjeda

Prvu pobjedu hrvatska vrsta dočekala je u Zagrebu u listopadu 2006. Bio je to susret u kvalifikacijama za EURO ’08. ‘Kockasti’ su slavili 2-0 uz golove Eduarda (60) i Garyja Nevillea (68-autogol).

Susret je obilježio vratar engleske vrste Paul Robinson koji je promašio povratnu loptu Garyja Nevillea koja je potom ušla u prazan gol. Bio je to prvi okršaj Slavena Bilića s Englezima, a na suparničkoj klupi je sjedio Steve McClaren.

Uzvrat na novom Wembleyu donio je novu pobjedu hrvatske momčadi, 3-2. Hrvatska je i prije tog susreta izvadila vizu za EP, dok je Englezima trebao bod. No, Bilić i njegovi odabranici nisu imali milosti. Bila je to jedna od najvećih hrvatskih pobjeda u povijesti, a strijelci su bili Kranjčar (8), Olić (14) i Petrić (77), a za domaćine Lampard (56-11 m) i Crouch (65). Bilić je bio na hrvatskoj, a Steve McClaren engleskoj klupi.

Engleski mediji su nakon te utakmice ‘razapeli’ McClarena, a dobio je i nadimak “Wally with the Brolly” jer je utakmicu vodio s velikim kišobranom u ruci.

Prvi domaći poraz nakon 18 godina

Ždrijeb je spojio Hrvatsku i Englesku i u kvalifikacijama za SP 2010. Prva utakmica u Zagrebu donijela nam je težak poraz 1-4. Engleze je preuzeo Fabio Capello, dok je na hrvatskoj klupi i dalje sjedio Slaven Bilić. Strijelci za ‘Gordi Albion’ bili su Walcott (26, 59, 82) i Rooney (63), a za nas Mandžukić (78). Robert Kovač je dobio crveni karton. Bio je to prvi hrvatski poraz kod kuće nakon 18 godina.

Uzvrat je bio u Londonu, a Engleska je slavila 5-1 što je naš najteži u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Dvostriki strijelci bili su Lampard (7-11 m, 59) i Gerrard (18, 66), jednom je mrežu Runje pogodio Rooney (77), dok je jedini strijelac za Hrvatsku bio Eduardo (71).

Dosadašnji susreti:

Engleska – Hrvatska 0-0 (London – 24. travnja 1996. – prijateljska)

Engleska – Hrvatska 3-1 (Ispwich – 20. kolovoza 2003. – prijateljska)

Hrvatska – Engleska 2-4 (Lisabon – 21. lipnja 2004. – EP u Portugalu)

Hrvatska – Engleska 2-0 (Zagreb – 11. listopada 2006. – kvalifikacije za EP 2008)

Engleska – Hrvatska 2-3 (London – 21. studenoga 2007. – kvalifikacije za EP 2008)

Hrvatska – Engleska 1-4 (Zagreb – 10. rujna 2008. – kvalifikacije za SP 2010)

Engleska – Hrvatska 5-1 (London – 9. rujna 2009. – kvalifikacije za SP 2010)