GORAN IVANIŠEVIĆ: ‘Sad baš svaki čovjek na svijetu zna za Hrvatsku. Ma sad za nju, ako ih gore ima, znaju i svemirci’

Veličanstveni uspjeh Vatrenih prokomentirao je Goran Ivanišević

Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu koje se posljednjih mjesec dana održavalo u Rusiji. Uspjeh koji nitko nije očekivao stigao je nakon tri pobjede u skupini (Nigerija, Argentina, Island) na koje su nadovezani trijumfi ostvareni nakon 120 minuta i penala. U osmini finala Vatreni su bili bolji od Danske, u četvrtfinalu od Rusije, a u polufinalu, u produžetku utakmice, protiv Engleske. Jedini poraz stigao je u utakmici za naslov, poraz za koji nitko nema pravo predbaciti niti riječ hrvatskim nogometašima.

Njihov je uspjeh za Novu TV prokomentirao Goran Ivanišević, proslavljeni hrvatski tenisač koji je svojim igrama i osvajanjem Wimbledona 2001. budio iste takve emocije.

Svi znaju za Hrvatsku

“Nije to rezultat koji smo htjeli i očekivali. Kako da komentiram? Kao navijač ili kao sportaš koji je gubio u velikim finalima? Nije lako biti drugi. Lijepo je finale, ali svi sportaši žele osvojiti i biti pobjednici. Neki neće više imati priliku igrati finale SP-a, ostavit će se nogometa, sljedeća je prilika za četiri godine. I tu ostaje to pitanje je li moglo biti drugačije, ali sad je gotovo. Kao navijač osjećam ponos i zahvalu za sve lijepo što su napravili ovih mjesec dana, što su nas učinili sretnim i ponosnim. I prije su ljudi znali za Hrvatsku, ali sad mislim da baš svaki čovjek na svijetu, svemiru, čak i gore ako ima neki svemirac, i on sad zna za Hrvatsku.”

Pamte se pobjednici

Potom je dodao:

“Sport je… da sad ne kažem neku grubu riječ. Nažalost, pamte se samo pobjednici, za godinu dana pamtit će se samo da je Francuska bila prvak svijeta. Nama će oni biti najvažniji, nama će oni biti pobjednici, ali pobjednik je pobjednik, oni dižu pehar, oni su ti koji se smiju na kraju.”

“Ono što je uspio Ćiro Blažević prije 20 godina uspio je Zlatko Dalić sada. To su sve vrhunski igrači, ali ih nitko nije prije uspio spojiti, nitko im nije uspio objasniti koliko su dobri i što sve mogu”, kazao je Ivanišević poručivši da je još jednom dokazano da smo možda ‘mali, ali da imamo veliko srce’.