GLUPA STRANA SLAVLJA: Ovo je valjda najveća budalaština koja se sinoć dogodila u Hrvatskoj i šire

Tako je to kad se igraš s pirotehnikom, a ne znaš. Majstore, nije to za tebe

U veselju i euforiji čovjek često zna pretjerati, pa se nakon toga kaje. Upravo se to dogodilo jednom navijaču Hrvatske koji je vatreno proslavio sinoćnju veličanstvenu pobjedu Hrvatske nad Engleskom i povijesni plasman u finale SP-a i to u prtljažniku auta..

Čovjek se malo zaigrao s pirotehnikom, pa je signalna raketa završila u prtljažniku i zapalila ga. Dogodilo se to negdje na Jadranskoj obali, a nakon intervencije većeg broja ljudi vatra je ugašena. No, šteta je ostala. Da, tako je to kad se igraš s pirotehnikom, a ne znaš. Majstore, nije to za tebe.