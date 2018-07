GENERAL ANTE GOTOVINA POSLAO PORUKU DALIĆU I VATRENIMA: ‘Vi to možete, vi to zaslužujete!’

Poslao je poruku da motivira igrače i stožer

Hrvatski general Ante Gotovina, Baš kao i cijela nacija iščekuje povijesni susret Hrvatske i Francuske na SP u Rusiji. Izborniku Zlatku Daliću i Vatrenima poslao je u nedjelju prijepodne ovakvu poruku:

“Dragi Zlatko, Poslije jutarnje mise imam potrebu uputiti Tebi, dečkima i stožeru koji o vama brine izraze zahvalnosti. U osjećaj ponosa i radosti ujedinili ste sve hrvatske ljude u domovini i diljem svijeta. Dragi prijatelji, vaš put do finala svijetu je veličanstven spektakl – demonstracija nogometnog umijeća i iznad svega ljudske veličine – zajedništva, skromnosti u pobjedi i čvrstine karaktera. Ispisujete povijest svjetskog nogometa – uz Božju milost, malo sportske sreće, vjerujmo u pobjedu. Vi to možete, vi to zaslužujete ! Vaš, Ante Gotovina”, napisao je Gotovina.

Sigurni smo da će ovakva poruka dodatno motivirati izbornika Dalića i nogometaše na putu prema tituli prvaka svijeta.