Hrvatska će SP odigrati bez Nikole Kalinića

Hrvatska nogometna reprezentacija će Svjetsko prvenstvo odraditi s igračem manje u odnosu na ostale reprezentacije koje se na njemu nalaze. Izbornik Zlatko Dalić nema pravo pozvati zamjenu za kući poslanog nezadovoljnog Nikolu Kalinića, navode Sportske novosti, podsjećajući da je pravo na to imao tek do početka prve odigrane utakmice.

A Hrvatska je taj ispit odradila sa 2-0 pobjedom ‘arhiviravši’ Nigeriju nakon čega je i došlo do razloga zbog kojih će Vatreni ostatak turnira odigrati s 22 igrača. Službena potvrda onoga što se dogodilo uslijedit će na konferenciji za medije, no prema izvorima s lica mjesta, Kaliniću je put kući pokazan zbog neposluha (odbio ući s klupe u završnici protiv Nigerije) i narušavanja izbornikova autoriteta, premda je sve to još uvijek zapakirano u ‘bol u leđima’ (što je igrač naveo kao razlog zbog kojeg nije zaigrao u prvoj utakmici).

Po prvi put

Činjenica jest da Kalinić ima problem s leđima, ali isto tako – barem su takve bile poruke sa konferencija za medije – ti problemi nisu takvi da bi ga sprječavali da zaigra. Kako bilo, Kalinić je kamp reprezentacije već napustio Dalićevom direktivom, a to znači i da je Hrvatska u položaju kakvom nikad nije bila, s igračem manje u rosteru u odnosu na sve ostale.

