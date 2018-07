ENGLESKI LJEPOTAN I NJEGOV PRSLUK OBEĆAVALI SU NOGOMET VRATITI KUĆI: Na kraju smo mu mi napravili isto što i Nijemci ’96!

Hrvatska je u finalu, a Engleska nije dosanjala svoj san

Engleska i njen izbornik Gareth Southgate nisu uspjeli dosanjati svoj san. “It’s coming home”, odzvanjalo je Londonom, Moskvom i ostalim engleskim i ruskim gradovima u kojima je Gordi Albino igrao. A onda je došla Hrvatska.

Ostalo je povijesti – Dalićevi izabranici Englesku su postavili na mjesto. A to mjesto, znamo, nije ono svjetskog prvaka.

Garethu Southgateu tako se dogodilo isto kao i kad su posljednji put on i Engleska bili u polufinalu na velikom natjecanju – u Njemačkoj 1996.

ENGLESKI IZBORNIK NAKON 1-2 PROTIV HRVATSKE: Southgate prokomentirao poraz od Vatrenih u polufinalu SP-a

Promašio je ključan penal

U regularnom je dijelu tada završilo 1:1, baš kao i danas. U produžetku, međutim, nije pao gol i išlo se na produžetke. Aktualni engleski izbornik Southgate pucao je 6. u svojoj ekipi, a svim 11 igrača prije njega bilo je uspješno. On je promašio, Njemačka se plasirala u finale i kasnije osvojila naslov.

“Bio sam šesti po redu. Stiglo je vrijeme, nitko me nije tjerao da se javim. Borba mi se odvijala u glavi: ‘Možeš ti to. Budi odlučan, izgledaj samouvjereno, ne gledaj golmana, ne mijenjaj mišljenje, nemoj pasti. Nastala je tišina na stadionu i osjetio sam razlog toga. ‘Tko puca? Tko puca?, pitala se publika”, opisan je ovaj događaj u Southgateovoj biografiji.

GARY, SJEĆAŠ LI SE OVOGA? Ključan penal u posljednjem engleskom polufinalu pucao je baš aktualni izbornik: ‘Bio sam očajan’

‘To je Southgate, iskusan momak’

“Hod do bijele točke bio je vječan, čula su mi bila oštra, čuo sam da ljudi govore “To je Southgate, iskusan momak”. Cijeli me svijet gledao i osjećao sam to. Kad sam stavio loptu na mjesto izvođenja bacio sam pogled na mjesto gdje ću pucati, osjetio sam da je Köpke to primijetio. Pogledao sam potom drugi kut, htio sam ostaviti dojam da ću pucati ondje. Pročitao me, nije bilo vremena za promjenu.

Želio sam snažno opaliti, ali ne i riskirati da ode preko gola. U pokušaju da budem precizan udario sam mlako i loše naciljao. Köpke je lako obranio. Stavio sam ruke na glavu i pomislio: ‘Što sam napravio?’. Bio sam očajan zbog pomisli na momke na polovici igrališta.”.

Niti danas, kao izbornik Southgate nije bolje prošao….