EKIPA ZABIVAKE OBJAVILA HIT NA INSTAGRAMU: Žuti dobio poziv iz Kolumbije, Jeličić upitao: ‘Jel’ prva ili druga ruka?’

#antonveliki #zutinajveci #pozivizkolumbije #besmrtnost 🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷🇭🇷

A post shared by Josko Jelicic (@jelicicjosko) on Jul 12, 2018 at 5:42am PDT