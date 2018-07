DESCHAMPS NA PRESICI POJASNIO TKO JE LUKA: ‘Modrić ne trči dovoljno? Ako tako mislite onda nismo gledali istog Modrića’

#ContesAlert Here’s another question to test your #vision of the #game

Who is gonna win this #FIFA #WorldCup? Take a guess and tell us!#CroatiavsFrance #FootballFever #FifaWorldCup2018 #BigCMobiles #FifaWorldCup18 #FIFA2018 #FootballWorldCup2018 #FrancevsCroatia #France #Croatia pic.twitter.com/JQ58F4pmOj

— BigC (@BigCMobileIndia) July 14, 2018