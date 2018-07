VATRENI SE NABRIJAVAJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Mandžina poruka oduševit će navijače

Sutra je za povijest i za beskonačnost! Hvala vam što živite sve naše zajedničke snove i što sve one godine nisu bile uzalud! Hvala vam što sam i sada tamo s vama, svaki korak, svaki korner, svaki faul, svaki aut i svaki penal! Hvala vam što ste zauvijek moje srce i duša, moja braća, i više od toga! Hvala vam jer znam da i ovaj put sve ovo radite i za sebe i za sve nas! Ne dajte da se probudimo, pustite nas da još malo sanjamo zajedno, ovaj put do kraja! Svim svojim srcem uz vas!!! Jednom Vatreni – uvijek Vatreni!#iznadsvihhrvatska🇭🇷❤️

