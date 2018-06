DALIĆEV POMOĆNIK DRAŽEN LADIĆ OTKRIVA: Hrvatska će protiv Islanda mijenjati igrače na ovim pozicijama

Utakmicu protiv Islanda Hrvatska igra u utorak

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak će protiv Islanda u Rostovu na Donu odigrati treću i posljednju utakmicu u skupini D Svjetskog nogometnog prvenstva, potom i saznati s koje pozicije iz grupe kreće u osminu finala.

Budući da je nokaut faza već osigurana, a s nadanjima da Hrvatska može doći i dalje u ždrijebu, jasno je da izbornik Zlatko Dalić mora odmoriti pojedince, a neke od dosad istaknutih aktera u pobjedama protiv Nigerije i Argentine sačuvati od mogućnosti da se diskvalificiraju dobivanjem javnih opomena. Promjene su nužne, a koje će se dogoditi otkrio je Dražen Ladić čije riječi prenosti tportal.hr.

VATRENI STIGLI U ROSTOV NA DONU: Osmijesi na licima hrvatskih igrača zalog su nadanjima i da će protiv Islanda biti dobro

Red je da neki dobiju priliku

“Zbog ozljeda i žutih kartona jednostavno moramo posegnuti za novim igračima. Uvjeren sam da će svi oni maksimalno odgovoriti na sve zahtjeve. U ovom trenutku sam siguran da će najvećih promjena biti u zadnjoj liniji, ali nema straha jer imamo dovoljno kvalitete na svim pozicijama. Red je i prilika da i igrači iz drugog plana dobiju šansu da pokažu sve što znaju”, najavio je Ladić pa malo pobliže po pozicijama otkrio tko bi mogao odmoriti, a tko zaigrati, odnosno koja će mjesta u momčadi zahvatiti promjene:

“Desni bok, lijevi bok, dva centralna braniča… Zadnji vezni također ulaze novi igrači, ukupno šest ili sedam promjena u odnosu na dosadašnje dvije utakmice.”

HRVATSKA BI PROTIV ISLANDA MOGLA ISTRČATI U DOSAD NEVIĐENOM SASTAVU: Kako vam se sviđa ova postava Vatrenih?

Hladne glave

Dosad napravljeno Ladić je ovako prokomentirao:

“Definitivno smo prve dvije utakmice odradili maksimalno i izborili sljedeći krug. To nas sve čini izrazito zadovoljnima. No, Island je reprezentacija koja je naš dužnik s obzirom na to što smo prošli sve u kvalifikacijama s njima i protiv njih. Tako ćemo i pristupiti toj utakmici.”

Dodao je i ovo:

“U ovoj euforiji moramo ostati hladne glave, staloženi. Moramo sagledati sve činjenice i sve što nas čeka u utakmicama koje dolaze. Tako ćemo se i postaviti, takav pristup mora biti.”