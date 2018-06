Ivan Strinić nije nastupio protiv Brazila u nedjelju

Odgovarajući na pitanja pri objavi popisa igrača na koje će računati tijekom utakmica za Svjetsko nogometno prvenstvo kojem je domaćin Rusija, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić konačno je otkrio i zašto je na poziciji lijevog braniča u nedjeljnoj utakmici protiv Brazila koristio Domagoja Vidu.

Nije na svojoj uobičajenoj poziciji bio Ivan Strinić, nije ondje bilo niti Josipa Pivarića već iznenađenje koje je naišlo na kritike mnogih. Među ostalima, i Otte Barića u razgovoru za Net.hr.

Dalić sve objasnio

“To je sve lijepo i dobro defanzivno odrađeno, ali morate znati da Vida ništa ne pridodaje prema naprijed. Prema tome, tu se može i mora nekako drugačije postaviti. No, ja nisam izbornik, imaju Dalića kojem želim puno sreće. No, o lijevom beku treba se dobro razmisliti. Za mene nije baš pametno da imamo tamo dva lijeva beka, kad smo ih već izabrali, oni moraju igrati. Mi ih ne vidimo. To je loše”, kazao je Barić.

Ipak, kako je objasnio Dalić dan nakon utakmice, Strinić na poziciji lijevog beka protiv Brazila nije nastupio zbog – problema koji su ga u nastupu priječili.