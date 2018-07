DALIĆ I HAREIDE VEĆ SU SE NADMUDRIVALI! Hrvatski i danski izbornik iza sebe imaju jednu utakmicu međusobnog nadmetanja

Zlatko Dalić i Age Hareide iza sebe imaju jedan međusobni ogled

Hrvatska nogometna reprezentacija u prilici je izboriti četvrtfinale Svjetskog prvenstva ogledom protiv danske izabrane vrste. Utakmica u Nižnjem Novgorodu započet će u 20 sati.

Vođeni idejama Zlatka Dalića Vatreni će pokušati napraviti korak dalje u turniru u kojem su zasad savršeni s tri pobjede u isto toliko susreta u grupnoj fazi (Nigerija, Argentina, Island). Danska, europski prvak iz 1992. godine kojeg s klupe vodi nekadašnji norveški reprezentativac Age Hareide, do osmine finala stigla je pobjedom uz dvije podjele bodova.

Više od pomoćnika

Kvaliteta igrača na strani je hrvatske momčadi što će, jasno, trebati i dokazati ondje gdje se i ‘broji’, na travnjaku. Također, bit će ovo utakmica u kojoj će se nadmudrivati izbornici, a zanimljivo je podsjetiti se da im ovo nije prvo sučeljavanje.

Dalić i Hareide susreli su se prije 17 godina, podsjeća 24sata.hr, kada je norveški stručnjak vodio Brøndby, a Dalić bio pomoćnik Branka Janžeka u Varteksu. Sučeljavanje je bilo u utakmicama Kupa UEFA-e, slavio je danski klub.

U momčadi Varteksa nastupao je tada današnji sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović koji za spomenuti izvor o Dalićevoj ulozi pomoćnog trenera u to doba kaže:

“I više od pomoćnika. Zlatko je bio ključan čovjek te momčadi, on je skautirao protivnike, pripremao taktiku, individualno radio s igračima…. Iako je bio jako mlad, već se tad vidjelo da će u budućnosti biti dobar trener.”

Nos za trenerski posao

Upravo to o Daliću misli i danas.

“Svi vjerujemo da će Hrvatska slaviti, a meni je posebno drago jer mi je Zlatko Dalić iznimno drag i kao trener i kao osoba. Imali smo jako dobar odnos, često smo ostajali individualno raditi, pogotovo na realizaciji, što mi je kasnije itekako pomoglo u karijeri. Često mi je Zlatko davao i vrlo korisne savjete kada je u pitanju priprema za utakmicu, koncentracija… Vidjelo se već tada da on ima nos za trenerski posao i uopće me ne čudi da je dogurao do reprezentacije.”