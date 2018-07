ČUVENI SRPSKI KOMENTATOR ZBOG KOJEG JE VUČIĆ UTIŠAO TELEVIZOR: ‘Iz dva razloga Hrvatska će izgubiti od Engleske’

“Sjetit ćete se da sam prije početka SP-a prognozirao da će Hrvatska u polufinalu igrati s Engleskom. To je bila procjena na osnovu kvalitete svih reprezentacija. Čini mi se da Engleska ima veće izglede za finale iz dva razloga…”, kazao je srpski sportski komentator Milojko Pantić

Zbog njegovog prijenosa četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Hravtske i Rusije srpski je predsjednik Aleksandar Vučić isključio ton kazavši kako nije više mogao slušati “navijačko komentiranje” na stranu Hrvatske.

Čuveni srpski sportski novinar i komentator Milojko Pantić gostovao je na N1 televiziji i, među ostalim, prognozirao ishod polufinalne utakmice Hrvatske i Engleske. Po njemu, Englezi će u finale.

“Hrvatska je mentalno i fizički ispražnjena”

“Sjetit ćete se da sam prije početka SP-a prognozirao da će Hrvatska u polufinalu igrati s Engleskom. To je bila procjena na osnovu kvalitete svih reprezentacija. Čini mi se da Engleska ima veće izglede za finale. Prvi razlog je da je Hrvatska iscrpljena i ispražnjena mentalno i fizički. Taj vulkan emocija koji je zahvatio sve, od igrača do navijača, ima svoje posljedice. Emocije imaju moć da zamrače um do te mjere da se gubi razum. Drugi razlog zašto mislim da su Englezi favoriti je zato što ih je Hrvatska 2007. godine u kvalifikacijama porazila i na neki način ponizila, iako im nije trebala pobjeda. To će Englezi pamtiti i dok postoji nogomet igrat će protiv Hrvatske s motivom više. To je taj motiv zbog kojeg mislim da će Englezi proći”, kazao je Pantić koji prognozira čak da će Engleska na koncu osvojiti naslov svjetskog prvaka igrajući u finalu s Belgijom.

U utakmici za treće mjesto, po njegovoj prognozi, Hrvatska će se revanširati Francuskoj za, kako kaže, onu “krađu u polufinalu iz 1998. godine, kada ju je nadigrala, ali uz pomoć sudaca nije pobjedila i ušla u finale”.

Citirao Krležu: “Srbi i Hrvati ista su kravlja balega”

Pantić se očitovao i o svojim nedavnim gostovanjima u hrvatskim medijima koja su izazvala buru s obje strane granice. Čak je pritom citirao Miroslava Krležu.

“Genijalni Krleža je rekao da su Srbi i Hrvati ista kravlja balega koju je kotač povijesti pregazio, kao što balegu pregazi volovska zapreka. U tom smislu gledam na sve što se događa poslije mog gostovanja na HTV-u. Isto je to kod nacionalista u Hrvatskoj i Srbiji. Moje riječi su u Srbiji falsificirali. Falsificirali su moju izjavu o tome kakav stav ima Srbija prema utakmici Hrvatska- Rusija. Rekao sam da je Srbija podijeljena i da će građanska Srbija navijati za Hrvatsku, ali da postoji kleronacionalistička i šovinistička Srbija koja sanja da nogometna Rusija pregazi na terenu Hrvatsku, ali da se to neće dogoditi jer je hrvatska momčad bolja. Preveli su to kao da Pantić vrijeđa Srbe jer je sve koji ne navijaju za Ruse nazvao klerofašistima. No, ja nigdje nisam rekao klerofašisti. Ali to je njihov način da druge ponize i da im naprave metu na čelu. Čovjek sam koji ne zastupa ta stajališta, ali prihvaćam pozicije nacionalista. No, u toj borbi ne treba podmetati laži i falsifikate. Isto je i u Hrvatskoj. Pročitao sam da je neki nacionalist u Hrvatskoj napisao da što nas briga što misli Srbija i Milojko Pantić. Poruka nacionalistima i u Hrvatskoj i Srbiji je zatvorite se u svoje krapinske pećine i vičite koliko hoćete: ‘Mi Hrvati’ i ‘Srbija, Srbija'”.

Komentirao je, dakako, i Vučićevu opasku na račun svoga prijenosa utakmice Hrvatska – Rusija, rekavši da je to “plitkoumni nacionalistički populizam”.

“Možete li zamisliti bilo kojeg državnika u Europi iz 20. stoljeća da uopće daje izjave o utakmici ili da ulazi u svlačionicu i grli i ljubi oznojene sportaše. To pokazuje da lideri u Srbiji i Hrvatskoj nisu pravi politički lideri”, ustvrdio je Pantić.

“Nogomet je postao stroj za pranje novca”

Nezaobilazno pitanje voditelja Petra Štefanića Milojku Pantiću na N1 televiziji bilo je i ono o Zdravku Mamiću. Na njega, kaže Pantić, gleda kao na slučaj koji pokazuje što vlada u čitavom europskom i svjetskom nogometu.

Nogometom je, i planetom, zavladao kapital. Ušao je ogroman kapital u nogomet i sada taj kapital proizvodi korupciju oceanskih razmjera. Onaj tko je izmislio kladionice, koje su zamijenile sportsku prognozu, bi trebao dobiti Nobelovu nagradu za krađu, jer su one svima u nogometu omogućile da kradu. I krade se od vrha do dna. Kad se nekome da 100 milijuna eura za guranje lopte onda masa kao masa kaže: “vidi, ovaj se obogatio”. Kao da ti igrači dobivaju sve te novce. Ako igrač dobije 10 posto onda mora biti sretan. Na taj način tajkuni raznim ugovorima vraćaju sebi taj novac. Nogomet je postao stroj za pranje novca.

“Dinamo, Hajduk, Zvezda i Partizan danas su dubioza kolektivi”

Za Dinamo, Hajduk, Crvenu Zvezdu i Partizan – nekadašnju ‘veliku četvorku’ u bivšoj jugoslavenskoj ligi – Pantić je kazao da su danas “dubioza kolektivi” i to iz dva razloga.

“Prvi je da igraju u seoskim ligama. Ne možete profesionalnom ligom nazvati lige u kojima igraju klubovi iz sela sa 1500 stanovnika. Drugi razlog je da se više na području bivše države i u četiri velika kluba, danas propala, ne stvaraju igrači. Prešlo se na sustav kupi i prodaj”, kazao je.

Na koncu je Hrvatima poručio da im ništa ne znači hoće li Srbi navijati za njihovu reprezentaciju protiv Engleske.

“No, znam da je zastupnik Srpske napredne stranke danas izjavio da samo idioti mogu navijati za Hrvatsku. On je tom izjavu rekao sve o sebi, a ne o Đokoviću ili Pantiću. Da se sportska ikona Novak Đoković proglašava idiotom, to mi ne ide u glavu”, kazao je Pantić u razgovoru za N1 televiziju.

