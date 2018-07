CRO COP O SREBRU NA SP-u: ‘Ponekad je potrebno da vas sreća pomazi. I mi smo mogli uzeti naslov, ali ovo je srebro zlata vrijedno’

‘Da je to netko rekao prije odlaska u Rusiju, to bi bila znanstvena fantastika. Samo nijanse su nas dijelile od pobjede. To je bila sportska sreća, ponekad je potrebno da vas sreća pomazi. I mi smo mogli uzeti naslov, ali ovo je srebro zlata vrijedno’, riječi su kojima je Mirko Filipović komentirao osvojeno srebro na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Naš proslavljeni borac, Mirko ‘Cro Cop’ Filipović u nedjelju je navečer u Dnevniku Nove TV komentirao veliki uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije koja se u Hrvatsku vraća sa srebrnim medaljama.

„Svi smo iznenađeni ulaskom u finale. Da je to netko rekao prije odlaska u Rusiju, to bi bila znanstvena fantastika. Samo nijanse su nas dijelile od pobjede. To je bila sportska sreća, ponekad je potrebno da vas sreća pomazi. I mi smo mogli uzeti naslov, ali ovo je srebro zlata vrijedno“, kazao je Filipović.

Istaknuo je kako imamo vrhunsku reprezentaciju i pojedince poput Modrića, Rakitića i Mandžukića koji igraju u najjačim klubovima svijeta.

„Po meni je ovo najveći uspjeh hrvatskog sporta i najveća promocija Hrvatske. Nijedna politika, ništa ne može ovako promovirati našu domovinu. Sad je vrijeme da to kapitaliziramo“, kazao je Cro Cop.

Upitan kako je proživljavao utakmice Hrvatske na Mundijalu, Filipović je poručio kako nije mogao gledati penale. “Kad su penali, ja se okrenem, to mi je najstresnije. Dečki su napravili najveći uspjeh hrvatskog sporta“, kazao je Filipović.

Smatra kako se naši nogometaši sad sigurno osjećaju neutješno, no zna da će se to promijeniti nakon spektakularnog dočeka koji im se priprema u Hrvatskoj.