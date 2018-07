Uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije i doček nogometaša i dalje su aktualne teme

Povijesni uspjeh hrvatskog nogometa ostvaren osvojenom srebrnom medaljom na Svjetskom prvenstvu tema je koja je i dalje aktualna među zaljubljenicima u sport, a doček nogometaša na Trgu bana Jelačića na kojem je na inzistiranje Luke Modrića i suigrača zapjevao Marko Perković Thompson tema koja dijeli puk i o kojoj se priča možda i u većoj mjeri.

Što o svemu misli za Globus je priznao Miroslav Ćiro Blažević, nogometni stručnjak koji je Vatrene 1998. godine odveo do svjetske bronce. Njegov učenik Zlatko Dalić uspio ga je nadmašiti na čemu mu Ćiro i čestita.

Učitelj je sretan

“U povijesti je poznato da je svaki učitelj sretan kada ga njegov učenik nadmaši. Samo oni deformirani mogu u takvoj situaciji biti negativni i zavidni. Interes nacije je iznad svega. Ja sam patriot i to sam uvijek stavljao iznad svakog privatnog interesa. Bolji je i od mene, jer ja sam bio treći, a on je drugi. Ja sam napravio euforiju u jednom vrlo povoljnom trenutku, ali ovo što je Dalić napravio – to je nemjerljivo. To Hrvatska vidjela nije. No bojim se da to nikada više neće vidjeti”, veli Blažević koji vrlo dobro zna što je Dalić proživljavao od trenutka preuzimanja klupe hrvatske izabrane vrste.

“On je zamalo bio izbačen iz reprezentacije. Stalno je imao opterećenje, ali se odupro. Njegova su razmišljanja bila podijeljena umjesto da bude koncentriran. Ja sam mu jako pomagao u toj koncentraciji jer me zvao svaki dan. Ali to je mora da ti je cijelo vrijeme mač nad glavom.”

Kakva drskost

Prokomentirao je, prenosi Jutarnji list, i ponašanje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kojoj su mnogi zamjerili emocije koje je iskazivala u Rusiji za vrijeme Mundijala.

“I ja sam bio među tima koji pričaju, ali sam shvatio pogrešku. Predsjednici kapa do poda za sve što je napravila. Ona je osvojila svijet svojom spontašću i manifestacijom entuzijazma. Bila je kao Franjo Tuđman. Svaka joj čast!”, kaže Ćiro koji je imao spreman i odgovor na upit o nastupu Thompsona na Trgu bana Jelačića:

“Ja bih odmah poslao u zatvor onoga tko je zabranio Thompsonu da dalje pjeva. Tko je taj kreten koji si je dao za pravo jednom dokazanom patriotu zabraniti da pjeva? Koja je to drskost određivati Modriću i drugim hrvatskim vitezovima tko će im pjevati!”