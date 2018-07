CIJENJENI STRUČNJAK OTKRIVA: Evo zašto se hrvatski nogometaši tako čudesno oporavljaju, bit će potpuno spremni za Francuze!

‘Hrvatska nogometena reprezentacija ima sjajnu potporu liječničkog tima ali i tima fizioterapeuta koji imaju golemo iskustvo i čiji su izvrsni rezultati doprinijeli gotovo optimalnom zdravstvenom stanju naših nogometaša.’

S obzirom na nedavne, doduše lakše ozlijede naših nogometaša, zanimalo nas je koliko dugo je potrebno ozlijeđenom tkivu da se regenerira kako bi sportaši bili spremni za povratak u igru. Hrvatski nogometaši iskazuju nadljuske fizičke oporavka nakon. Na tu temu porazgovarali smo s prof.dr. Draganom Primorcem, predsjednikom Upravnog vijeća specijalne bolnice Sv. Katarina, službene bolnice nogometne reprezentacije.

Postupak cijeljenja ima tri faze

“Nakon ozlijede mišićnog tkiva, a u 90% slučajeva radi se o istegnuću ili udarcu, a postupak cijeljenja je vrlo jasno definiran. Kako u navedenim slučajevima uglavnom popucaju mišićna vlakna i pridružene krvne žile uvijek u prvoj fazi nakon ozlijede dolazi do izlijeva krvi u oštećeno tkivo i zbog toga je u toj fazi ključno napraviti imobilizaciju, hlađenje, kompresiju i elevacija ozlijeđenog ekstremiteta. Međutim sam postupak cijeljenja ima tri faze: u prvoj fazi dok traje nekrotizacija puknutih mišićnih vlakana tkivo nastoji lokalizirati ozlijedu, a već u drugoj fazi započinje čišćenje mrtvog tkiva od strane stanica koje se zovu makrofazi“, kaže dr. Primorac za Net.hr.

Inače, u bolnici Sv. Katarina među prvim zdravstvenim institucijama u Europi primjenila se aplikacija mezenhimalnih matičnih stanica u svrhu liječenja osteoartritisa, a prije nekoliko dana vodeći američki ortopedski časopis Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, citirao je i uvrstio rezultate liječnika bolnice Sv. Katarine među najznačajnije iz područja liječenja osteoartritisa. U Specijalnoj bolnici Sv. Katarina isto tako po prvi put se primjenila artroskopska transplantacija meniska koja ima izniman značaj u prevenciji osteoartritisa, a zanimljivo je da iz područja regenerativne medicine liječnici Sv. Katarine uspješno primjenjuju implantaciju tzv. acelularnih „scafolds“ (nosača) i to u slučaju potrebe liječenja većih defekata hrskavičnog tkiva.

Prva dva tjedna su najvažnija

“Nedugo po tome na scenu stupaju dragocjene stanice ili periciti čiji učinak mi u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina koristimo u regeneraciji hrskavica“, kaže dr. Primorac.

Periciti se otpuštaju s krvnih žila čija je cjelovitost narušena i imaju snažnu regenerativnu ulogu. Oni se obično nalaze u „vaskularnim nišama matičnih stanica“ koje su smještene u adventiciji krvnih žila, gdje se još mogu pronaći i endotelne progenitorske stanice, progenitorske stanice glatkih mišića, periadventicijski adipociti itd. Njihova je uloga razvoj, stabilizacija, maturacija i remodelacija krvnih žila, održavanje krvnog tlaka, proliferacija endotelnih stanica, kontraktilitet vaskularnih glatkih mišića, cijeljenje ozljeda. Ovisno o mikrookolini u kojoj se nalaze, ove stanice registriraju svoje okruženje te luče bioaktivne faktore i signale u varijabilnim koncentracijama s ciljem vraćanja homeostatskih uvjeta koji bi omogućili normalnu lokaliziranu ili sustavnu regeneraciju tkiva. Zahvaljući svemu navedenom, pokreće se process cijeljenja i u taj process se uključuju i druge stanice uključujući i fibroblaste koje proizvode vezivno tkivo. Uperiod od 5-6 dana nekrotizirani dio puknutih

mišića se zamijeni s regenerirajućim mikrovlaknima koje intenzivno prodiru u područje novonastalog ožiljka. Istodobno traje process reveaskularizacije s povećanjem broja kapilara, a u literaturi se opisuje da se prve nove kapilare stvaraju i 3 dana nakon ozlijede. Ovaj cijeli process se maksimalno intenzivira približno 2 tjedna nakon ozlijede. Zbog svega navedenog, prva dva tjedna su iznimno važna u početnom postupku regeneracije.

Dodatni problemi u cijeljenju

Nakon te prve faze, ozlijeđene osobe prelaze sa potpunog rasterećenja na umjerenu mobilizaciju ekstremiteta uz ograničene pokrete i vježbe. Iskustvo fizioterapeuta u ovoj fazi je ključno, prvenstveno zbog optimalizacije ili doziranja opterećenja, a izometričke vježbe (u kojima se osigurava kontrakcija muskulature) bez kretnji u zglobu su ključne u ovoj fazi te se vremenom povećava opseg kretanja te uvodi i lagano istezanje. Molekularni mehanizam koji se u ovoj fazi događa je tzv. “remodeliranjeg” i u tom periodu mišićno i vezivno tkivo u kombinaciji sazrijevaju i formiraju konačno ožiljno tkivo. Upravo kako bi se tijekom cijeljenja stvaralo što manje vezivnog tkivau odnosu na mišićno tkivo naša istraživanja su pokazala da je uloga pravovremene lokalne aplikacije mezenhimalnih matičnih stanica ključna u procesu cijeljenja.

Za institucije koje ne vladaju ovim postupcima kao djelomični nadomjestak koristi se tzv terapija PRP (Platelet Rich Plasma) ili u prijevodu – plazma bogata trombocitima. Dodatan problem u cijeljenju može biti i taj što je veliki broj ozlijeda vezan za specifičnu lokaciju, tako npr. istegnuće mišića i njegove tetive uglavnom zahvaćamiotendinozni spoj.

Nedvojbeno da je potrebno oko 3 tjedna kako bi ozljeda mišića zacijelila, ali za normalno kretanje za kod sportaša taj period je zntno dulji (povratak na teren). Ovdje terba naglasiti da pregled MRI izma značajan prediktivni učinak u procjeni duljine potrebnog oporavka. Pored standardnih terapeutskih postupaka (terapijskog ultrazvuka), hiperbarična komora ima značajan učinak u ranoj fazi cijeljenja.

“Naravno da je umor učinio svoje, ali kako se radi o vrhunskim profesionalcima koji su u iznimno pripremljeni i kod kojih postupak regeneracije tkiva traje kraće, a uz izvrsnu zdravstvenu skrb koju im pruža naš liječnički tim kao i tim fizioterapeuta, ne dvojim da će naš tim biti potpuno spreman za susret s Francuzima“

“Uz sve to ogroman motiv, do sada neviđeno zajedništvo, golema snaga volje i želja za pobjedom za koju cijela Hrvatska živi, našim nogometašima daje snagu koja se ne da opisati standardnim medicinskim zakonitostima. Zbog svega toga vjerujem da je Hrvatska nogometna reprezentacija koja nas je već sve učinila ponosnim spremna za osvajanje titule svjetskog prvaka“, kaže.