U HNS-u SU JAKO NERVOZNI ZBOG BASNOSLOVNIH PONUDA DALIĆU? ‘Pustite čovjeka na miru! Radite cirkus i rusvaj ni iz čega’

Nakon najvećeg uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije u povijesti otvorilo se pitanje hoće li Zlatko Dalić ostati izbornik. Naime, Dalić je iz Varaždina odaslao poruku kako još nije odlučio o budućnosti na klupi reprezentacije, a u cijeloj priči nisu ni nevažne ponude koje je hrvatski stručnjak u međuvremenu dobio.

“Hoćete moj iskren odgovor? Pa prvenstvo je završeno prije tri dana, ljudi su tek počeli s odmorima, fizički su, mentalno i emocionalno ispražnjeni i ja mislim da ih treba pustiti na miru neko vrijeme da im se sve to slegne”, rekao je dopredsjednik HNS-a Damir Mišković.

U SLJEDEĆIH NEKOLIKO DANA BI TREBALA BITI DONESENA ODLUKA: Dalić dobio ponudu od 15 milijuna dolara, hoće li ostati izbornik?

Nitko ne govori o povišici

Gotovo svi u Savezu ističu činjenicu da Dalić s HNS-om ima ugovor do 2020. godine, no ono što brine jest da nitko, barem službeno, ne govori o povišici koju je hrvatski izbornik itekako zaslužio.

“Sad ćemo ga pustiti da se odmori, pa ćemo, kada za to dođe vrijeme, s njim sjesti za stol. I vidjeti što je najbolje za hrvatski nogomet. Dalić ima ugovor kakav je potpisao, i ja ne mogu govoriti u ime Izvršnog odbora govoriti u eventualnoj povišici”, poručuje Mišković za Večernji list.

Predsjednik Rijeke kaže da je zadnjih dana često razgovarao s Dalićem. “Niti u jednom od tih razgovora Dalić mi nije spomenuo niti da ima ponudu, niti da bi želio otići, niti da će tražiti povišicu. On, kao i svi uživa u ovome svjetskom čudu koje smo ostvarili, i sad ga treba pustiti na miru”, otkriva Mišković.

‘Potičete cirkus’

Na pitanje jesu li Daliću zasmetale kritike nakon američke turneje Mišković kaže da svaki trener mora biti spreman prihvatiti kritike kojih će uvijek biti. “One su dio nogometnog folklora. I Kek je doživljavao kritike, pa je evo već dulje od pet godina u Rijeci”, objašnjava Kek.

Niti član Izvršnog odbora HNS-a Robert Markulin u cijeloj priči ne vidi ništa sporno. “Dalić ima ugovor i tu je cijela priča završena”, kaže Markulin koji je potom oštro poručio:

“Bilo bi pošteno od vas medija da tog čovjeka sada pustite na miru! Zar on to ne zaslužuje nakon svega što je napravio, nakon što se tek prije dva dana vratio u Hrvatsku? Bez ikakvog povoda potičete cirkus, rusvaj, ni iz čega! Ne znam kome je to potrebno, odakle ta potreba za senzacionalizmom”, rekao je Markulin za Večernji list.