Hrvatski novinar Boris Dežulović osvrnuo se na uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije u intervjuu za Radio Slobodna Europa, rekavši da je ulazak u finale Svjetskog nogometnog prvenstva veličanstvena sportska priča, no plaši ga, kaže, to što Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način pa često pobjede znaju završiti i incidentima.

‘Ne znam tko se može kladiti da će Francuska biti prvak svijeta’

‘Kada bi se dogodilo da Hrvatska pobijedi te na dostojanstven, ali, naravno, potpuno euforičan način proslavi pobjedu, onda bi nogomet dokazao da može ono što ne može politika’, kaže Dežulović. Ističe da nitko nije očekivao ovakav uspjeh hrvatske reprezentacije, posebno s obzirom na to da je ova generacija naše reprezentacije bila opterećena mnogim aferama, lošom atmosferom u savezu, ali i u cijeloj zemlji.

Nije htio prognozirati rezultat sutrašnje utakmice, no kaže da Hrvatska protiv Francuske ima najmanju šansu, ali nakon onoga što je naša reprezentacija pokazala na proteklim utakmicama, Dežulović kaže:

‘Stvarno ne znam tko je taj koji može sasvim sigurno i stopostotno reći i staviti u kladionicu 10.000 eura da će Francuska biti prvak svijeta.’

‘Svaka sportska pobjeda zna otklizati u incident’

Unatoč euforičnoj situaciji koja sada vlada u zemlji, Dežulović ne vjeruje da će se na ovaj način uspjeti isušiti nogometna močvara u Hrvatskoj.

‘U sportskom smislu, to je veličanstvena priča i oko toga nema sumnje. Od Svjetskog prvenstva u Urugvaju 1930. godine, pa do danas, nije se dogodilo ništa slično, a teško da će se i dogoditi da jedna tako mala i mlada nacija, sportsko i politički i povijesno, napravi ovakav senzacionalizam. Iz sportskog ugla, ovo je veličanstvena priča, a sa onog drugog, bojim se da i nije. Ja bih volio da se prevarim. Ja bih volio da ovaj uspjeh i eventualno titula u koju sada sumnja sve manje ljudi, napravi jedan pozitivan pomak i u hrvatskom društvu. Kada bi se to dogodilo, onda bi to bio dokaz da nogomet može ono što ne može politika i što ne mogu svjetski političari. Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i to je ono čega je mene strah. Svaka njihova sportska pobjeda, naročito nogometna, nažalost, zna često otklizati u incident, u nešto što nimalo nije simpatično. Kada bi u nedjelju Hrvatska na dostojanstven, ali potpuno euforičan način, proslavila pobjedu, onda bi nogomet dokazao da može ono što ne može politika’, rekao je Dežulović za Radio Slobodna Europa.

‘Putin želi demonstrirati moć nove Rusije’

Upitan o situaciji u kojoj su svi ludi za nogometom, a zaboravljaju nagomilane probleme u zemlji, poput kaos u zdravstvu, neizvjesnosti mirovina, masovnog iseljavanja, Dežulović kaže da nogomet tome i služi.

‘Domaćin Prvenstva želi pokazati ili političku dominaciju i moć ili da sakrije krizu. To je ona druga, tamnija slika nogometa. I Rusija to radi s organizacijom ovog svjetskog prvenstva, kao i organizacijom Olimpijskih igara. Putin želi demonstrirati moć nove Rusije. I tako dok imamo jedan fantastičan uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije, u ostatku države se obavljaju prljavi poslovi dok je nacija prikovana na kaučima, ispred televizora, na trgovima ispred velikih ekrana. Ako kriminalac ima nekakav plan, od pljačke banke do pljačke mirovinskih fondova, onda je Svjetsko prvenstvo idealno vrijeme za ostvarenje takvog plana. I dio njihovih planova je da se nepopularne odluke donose u ovo vrijeme’, kaže ugledni novinar.

O Kolindinom upadu u svlačionicu

Osvrnuo se i na upad predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u svlačionicu Vatrenih nakon utakmice. To je ocijenio simpatičnim jer, kaže, nogomet otpušta društvene kočnice i inhibicije, a posebno je simpatično strancima. S druge strane, hrvatskim državljanima to baš i nije simpatično jer znaju što iza svega stoji.

Kada je riječ o našem golmanu Danijelu Subašiću i njegovom srpskom podrijetlu, Dežulović kaže da je biti stranac u bilo kojoj reprezentaciji na svijetu normalno, no kada je netko hrvatski Srbin, dolazi do brojanja krvnih zrnaca.

‘Naravno da je brojanje krvnih zrnaca fašistička navada, ali ponekad fašistička navada može biti i skrivanje krvnih zrnaca. Te mračne epizode ostat će ispod ove veličanstvene priče kao njena fusnota, ali kao i objašnjenje njenih društvenih ispita’, zaključuje Dežulović.