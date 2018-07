BLANKA VLAŠIĆ O DALIĆEVIM ZAHVALAMA BOGU: ‘Drago mi je kad se netko zahvali Onome tko je stvarno zaslužan za uspjeh’

Oglasila se i Blanka Vlašić

Nakon pobjede naših reprezentativaca u Rusiji i ulaska u finale Svjetskoga nogometnog prvenstva, atletičarka Blanka Vlašić istaknula je u emisiji Hrvatskoga katoličkog radija da ove dane doživljava posebno emotivno.

Cijeni zajedništvo

“Baš kao da sam s njima. Bio je gotovo isti osjećaj kao da sam ja skakala. Ne da se opisati kad braniš boje svoje zemlje. Jako je teško to izreći. Ovo zajedništvo koje se osjeća bilo je definitivno 12-ti igrač na terenu. Jedno srce koje kuca za pobjedu. Igrači to osjećaju. Mi osjećamo tu želju navijača da budemo dobri i to nas nosi”, rekla je Blanka Vlašić.

Današnji raspored:

– ić na plažu 👙

– slušat navijačke 🇭🇷

– odradit trening 💪🏻

– ić na misu zahvalit Gospodinu za finale 🙏🏻

– još malo slušat navijačke pisme 💃🏻#croeng #uvijekvjerni — Blanka Vlasic (@blanka_vlasic) July 12, 2018

Bog je zapravo zaslužan

Komentirala je i izbornika Zlatka Dalića, koji u svakoj izjavi zahvaljuje Bogu i oslanja se na njegovu pomoć.

“Provodi se jedna evangelizacija, koja je jako moćna u ovom trenutku za cijelu Hrvatsku. Meni je drago svaki put kada neki sportaš, neka javna osoba u trenutku najvećeg uspjeha kaže zapravo tko je zaslužan. Zapravo se sam Gospodin proslavlja kroz njih, i to mi uvijek razgali srce. Jer, Gospodin voli ponizna srca.”, istaknula je Blanka.

Zahvale Gospi

“Nama sportašima inače je ego veliki problem. Mi smo navikli da nas dižu na pijedestale i da nam se klanjaju, a to je zapravo nešto što vodi u propast. I onda kad vidim tako nešto, kad vidim da igrači i izbornik zahvaljuju Bogu onda mi stvarno srce bude veće… Mi smo sinoć cijela ekipa, nakon što smo pobijedili, izmolili deseticu krunice zahvale Gospi

U tim trenucima euforije, kad se sjetiš zbog koga i zašto… i ponizno zahvališ… To su stvarno posebni trenuci. Ja sam sretna što naše igrače i izbornika nije strah svjedočiti javno”, zaključila je naša atletičarka.