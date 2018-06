BIVŠI IZBORNIK PORTUGALA U INTERVJUU UDARIO PO RONALDU I QUARESMI: ‘Ako ima nešto za reći o meni, neka bude hrabar i neka kaže!’

Bivši Ronaldov trener otvoreno za portugalski Publico

Carlos Queiroz dao je intervju za portugalski Publico nakon utakmice Portugala i Irana. Bivši izbornik Portugala istaknuo je kako je jako nezadovoljan time kako se ponašaju neki portuglaski reprezentativci, a posebno Ricardo Quaresma i Cristiano Ronaldo.

Ronaldo ga razočarao

Queiroz je rekao da ne može ne biti iznerviran zbog toga što ga je Cristiano, kojeg poznaje još od vremena kad je pomoćnik Sir Alexu Fergusonu u Manchester United, a kasnije i izbornik reprezentacije, ignorirao nakon utakmice.

“Ne mogu razumjeti nekoga tko se ne može udostojiti da priđe i pozdravi trenera s kojim je 12 godina surađivao u Portugalu. Dok sam bio u Savezu osvajao sam europske i svjetske titule, donio nove ideje i restrukturirao ekipu. Povijest portugalskog nogometa nije počela na Madeiri s Cristianom Ronaldom, počela je puno prije njega. I to su vrijednosti kojima su me učili José Augusto, Simóes, Eusébio, Humberto Coelho i slični. Ne kažem da vrijednosti koje gaje današnji nogometaši nisu dobre, ali nisu iste vrijednosti do kojih držimo ja i mnogi drugi ljudi. Neki ljudi su pokušavali uništiti moj život, a sada im prijete kazne zatvorom zbog onoga što su radili.”, rekao je Queiroz.

I ranije imali problema

Vrijedi se podsjetiti da je, nakon što je Portugal elimiran sa SP 2010, Cristiano Ronaldo insinuirao da je izbornik kriv za taj neuspjeh. “Pitajte Carlosa (Queiroza)”, rekao je Ronaldo kada su ga novinari pitali zašto je Portugal ispao. Od onda Queiroz redovito glasa za Messija u izboru za Zlatnu loptu.

Quaresma prozvao bivšeg izbornika

Nakon utakmice s Iranom Quaresma se požalio na Queirozov način ponašanja.

“Iznerviralo me kako se Queiroz ponašao! Kao Portugalac trebao bi znati pokazati više poštovanja prema drugim Portugalcima.”

Ni Queiroz nije ostao dužan

Queiroz je iskoristio priliku koju mu je dao Publico i odgovorio: “Kao njegov sunarodnjak ne bih htio posebno komentirati ono što je Quaresma rekao. Kad igra, igra i za moju zemlju. Ali možete biti sigurni da će drugi treneri s kojima je radio vrlo rado govoriti o njemu, svi od Sportinga do Porta. Stanimo tu. Ako ima nešto za reći o meni, neka bude hrabar i neka kaže. Reći da ja ne poštujem nogometaše Portugala – kako ih mogu ne poštovati? Pa i ja sam Portugalac! Sretan sam jer su me trojica igrača, Adrien Silva, Bruno Alves i Beto ipak došli pozdraviti nakon utakmice.”, zaključio je iznervirani Queiroz.