BIVŠI DINAMOV ARGENTINAC: ‘Glupost je kriviti Messija; Modrić, Rakitić i Rebić su odlični, ali mene je oduševio on’

Luis Ibanez bivši je dugogodišnji nogometaš Dinama

Godine 2008. Luis Ibanez napustio je Boca Juniorse i stigao u zagrebački Dinamo, zadržao se u njemu, s kraćim prekidom, do 2015. godine. Sportske novosti vidjele su ga kao izvrsnog sugovornika za opis onoga što se događalo između reprezentacije njegove domovine i reprezentacije države u kojoj je igrački stasao. Susret Argentine i Hrvatske prokomentirao je ovako:

“Htio sam zbog Messija da pobijedimo, da se malo podigne ta atmosfera, da on bude igrač odluke, nije se ostvarilo. Hrvatska je znala kako treba igrati, iskoristila je sve slabosti Argentine. Bila je puno koncentriranija, dobro se pripremila za ovu utakmicu. Svaka čast, toj pobjedi nema nikakve zamjerke.”

Greška? Strašno

Kaže da se čuo s Kramarićem prije utakmice te da je svjestan atmosfere u domovini i kritika koje stižu na račun Lionela Messija.

“Razočarani su, ali to je tako, nema druge. A to s Messijem, to su gluposti. Pa što njemu može itko reći, kako je to izgledalo u kvalifikacijama, da nije bilo njega, ne bismo se ni plasirali u Rusiju. Moramo mu biti zahvalni što smo i došli na SP, samo zbog njega smo tamo. Pa neka netko objasni tu grešku Caballera, kao da ima 15 godina. Strašno. Ali to nema veze s Hrvatskom, ona je pobjedu zaslužila, siguran sam kako je ovo najbolja hrvatska momčad u povijesti.”

Detektirao je problem koji vlada u reprezentaciji svoje domovine:

“Puno je tu zvijezda, velikih imena, ali oni nisu momčad. Skupe se u reprezentaciji dvaput godišnje, svi žele igrati, nezadovoljni su ako nisu u prvih 11. Hrvatska je, s druge strane, baš momčad, među igračima je puno prijatelja, znaju se dugo, vrlo su bliski. Ja mislim da u Argentini nitko ni s kim nije prijatelj, osim Messija i Agüera, oni se poznaju odavno. A to je veliki problem.”

Oduševljen je Lovrenom

Dodao je i ovo:

“Bit će frka, prvi će letjeti izbornik. Izletjet će sigurno, nema mu spasa, a oprostit će se i mnogi igrač nakon SP-a. Čak i ako prođemo dalje, ali treba se puno toga poklopiti, mora nam pomoći i Hrvatska. I ako je već moralo tako biti, drago mi je da je Hrvatska pobijedila, neka dođe do finala, imat će u meni velikog navijača. Ispadne li Argentina, navijat ću samo za Hrvatsku. I reći ću vam još nešto. Modrić, Rakitić, Rebić, svi su oni dobri, odlični, ali mene je oduševio Lovren. Jedan je od najboljih stopera u Europi trenutno, ima samopouzdanja, postao je strašan igrač.”