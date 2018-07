BILIĆ ZAPRIJETIO ENGLEZIMA: ‘Imamo najboljeg igrača SP-a, prednost u veznom redu, a najbolje od Hrvatske još niste vidjeli’

Bivši izbornik najavio je povijesni dvoboj

Zaista nije potrebno naglašavati koliko je utakmica polufinala Svjetskog prvenstva bitna za igrače hrvatske nogometne reprezentacije koji u borbi za medalju sa svjetskih prvenstava nisu bili punih 20 godina, od onog opjevanog ljeta 1998. godine. Poraz u polufinalu od organizatora te svjetske smotre – Francuza – odveo je originalne Vatrene u borbu za broncu koja je u konačnici na Parku prinčeva i iskovana protiv silovite i moćne nizozemske reprezentacije pogocima Roberta Prosinečkog i Davora Šukera.

Dio te postave koje se hrvatski navijači rado sjećaju bio je i Slaven Bilić koji će osam godina kasnije i preuzeti izborničku funkciju u hrvatskoj reprezentaciji i ostati na njoj do 2012. godine. Posljednje poglavlje svoje trenerske karijere Bilić je pisao na Otoku, u West Hamu, gdje je vodio momčad kluba u kojoj je uživao status legende zbog zapaženih igara tijekom karijere. Trenutačno, za vrijeme Mundijala, radi kao stručni komentator za jednu televiziju, a pred utakmicu Hrvatske protiv Engleske tamošnji mediji rado ga se sjete…

Suze i odrastanje

“Ovo smo čekali 20 godina. Iskreno, a nije to potrebno naglašavati, obje će momčadi biti spremne dati sve. Apsolutno sve. Bit će to teška utakmica, bit će nervoze i oba tima će se patiti. Hrvatska je prošla četiri, pet turnira sa suzama, patila je, ali je i sazrela, proživjela cijeli spektar emocija i bila dovoljno hrabra da stigne do pozicije u kojoj je spremna dati sve”, kazao je Bilić za Daily Telegraph koji prenosi i ove njegove misli:

“Da budem iskren, mislim da još nismo vidjeli najbolje izdanje Hrvatske niti najbolje izdanje Engleske na ovom Svjetskom prvenstvu, a posebice se to odnosi na posljednje dvije utakmice. Najbolje je Hrvatska odigrala u utakmici protiv Argentine, no vidjeli smo i drugu stranu koju nismo imali prije ove generacije – nikada prije nismo pobjeđivali u onakvim teškim, borbenim utakmicama. Uvijek smo prije morali biti bolji od suparnika i igrati lijep nogomet da bismo ih pobijedili. Protiv Danske i Rusije smo dvaput u sedam dana pokazali da možemo do pobjede i u onakvim drugačijim susretima.”

Najveći test za Engleze

Potom je Bilić odaslao upozorenje Englezima:

“Ovo će vam biti najveći test i to zbog kvalitete koju imamo na svakoj poziciji a posebice u veznom redu momčadi. S takvim se čime niste susreli. Velika je to stvar, govorimo o jednom od najboljih veznih parova u Europi, a na turniru uz Luku Modrića i Ivana Rakitića imamo i Matea Kovačića i Marcela Brozovića. Vezni red je uvijek najvažniji za momčad koja pokušava igrati s posjedom lopte. Ako želite igrati – a i Hrvatska i Engleska to žele – prednost morate ostvariti u sredini terena. Naši veznjaci svjetske klase spremni su i željni žrtvovati se i odraditi prljavi dio posla, braniti, a kad imamo loptu njihova vještina i brzina mogu nauditi suparniku.”

Luka iznad svih…

Jasno je tko će najviše prijetiti ambicijama Engleza – Luka Modrić.

“On je najbolji i najkompletniji igrač Svjetskog prvenstva. Meni je teško o njemu suditi jer to isto govorim već godinama. U pitanju je jedinstveni igrač, on je igrač koji najviše trči, koji igra obranu, pritišće, dodaje, duge lopte, kratke lopte, osvaja prostor, a može i potrčati s loptom i postići pogodak. On je vođa, onaj koji preuzima odgovornost. Srce je momčadi i to što je u pet godina osvojio četiri Lige prvaka ne čini ga manje gladnim na ovom turniru. Želi uspjeh i pridodate li to njegovim vještinama i poniznosti, to je ono što ga čini najboljim na SP-u. Bez sumnje.”

…ali ima i pomoć

Nije Luka sam…

“A kako Rakitić igra… Posebice protiv Argentine, žrtvuje svoj ego. Često imate igrače koji pokušavaju na svoj način impresionirati svijet. Luka i Ivan nisu takvi. Oni su skromni i u tome je ključ. A Ante Rebić, on je zasad naš najbolji napadač. Brz je, snažan i zapravo nitko nije očekivao od njega da bude ovako dobar. Briljantan je i vratar Danijel Subašić, posebice pri penalima. Neopjevana su dva stoperska junaka, Domagoj Vida i Dejan Lovren.”

Kazao je Bilić i da ga Englezi nisu impresionirali, ali je priznao da uz Harryja Kanea i mladost u svojim redovima mogu mnogo. Šanse za prolazak u finale pravilno je podijelio…