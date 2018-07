BILIĆ OTKRIO ŠTO POKREĆE RUSIJU I UPOZORIO VATRENE: Bivši izbornik zna što je najveći adut sljedećeg suparnika Hrvatske

Slaven Bilić je za London Evening Standard najavio ogled Hrvatske i Rusije

Hrvatska i ruska nogometna reprezentacija spremne dočekuju međusobni ogled kojim će biti odlučeno koja će momčad zaigrati u polufinalu Svjetskog prvenstva u kojem su dva mjesta već popunile Francuska i Belgija. Nakon što o istom odluče Engleska i Švedska, a susret je to koji započinje u subotu u 16 sati, Vatreni i reprezentacija domaćina SP-a popunit će posljednje mjesto koje vodi u borbu za medalje.

Koja je reprezentacija tome bliža pokušao je odgovoriti u svojoj kolumni za London Evening Standard bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i nekadašnji trener moskovskog Lokomotiva Slaven Bilić.

‘Nitko ovo nije očekivao’

“Nitko ovo nije očekivao od Rusije. Znam ih dobro budući da sam jednu sezonu trenirao Lokomotiv iz Moskve. Nisam prije vidio da igrači pokazuju ovakvu želju za igranjem za nacionalnu momčad. To im je bilo OK, no nisu za time bili ludi. Razina strasti porasla im je od nule na sto posto i cijela je zemlja iza njih”, piše Bilić dodajući da bi Hrvatsku prozvao favoritom da se igdje drugdje igra, a da su izgledi ovako 50:50.

“Španjolska je kvalitetnija od Rusije, ali mislim da bi Hrvatskoj bilo lakše da igra protiv nje nego protiv domaćina koji ju je izbacio. Igraju kao da su u transu, ne u individualnom već kolektivnom transu. Što se Hrvatske tiče, mi smo reprezentacija koja voli kad nema ulogu favorita. Zato smo bolji protiv Argentine, Engleske ili Njemačke nego protiv Islanda i Danske.”

Dodao je Bilić da očekuje Rusiju koja će igrati na rezultat, da će šansu tražiti preko Žirkova, Golovina, Čeriševa i Fernandesa, igrača koji ‘nam mogu nauditi’. Zna Bilić, podsjećajući na susret protiv Argentine, da su Rusi vidjeli kako Hrvatska može igrati kad joj se da prostora, ali i kako se može napatiti ako ju se zatvori kao što je to napravila Danska…