ANTE REBIĆ: ‘Ovo je drugi rezultat Hrvatske u povijesti, ali nije uspjeh, on tek slijedi! Rusija? Idemo kazati ovako…’

Neizostavan član hrvatske nogometne reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu postao je Ante Rebić koji je svojim zalaganjem i izvedbama kroz pripreme za svjetsku smotru natjerao izbornika Zlatka Dalića da mu ukaže povjerenje i na najvećoj sceni. I Rebić se na njoj snalazi sjajno.

Protiv Nigerije (2-0) je odradio 78. minuta na poziciji desnog krila, protiv Argentine (3-0) 57. minuta na poziciji lijevog krila uz spektakularan pogodak, Island (2-1) je preskočio zbog odmora, a osminu finala protiv Danske (pobjeda nakon jedanaesteraca) u punoj minutaži uz izboreni penal, što će reći svih 120 minuta. Nezadrživ je Rebić, u duelima sjajan, brz, moćan. I puca od samopouzdanja.

what about Rebic against Argentina? pic.twitter.com/o25OdNeffp — Pringle God (@manlikeJurgen) June 30, 2018

Ovo nije uspjeh nego nešto očekivano

Prolazak u četvrtfinale za Sportske novosti je dočekao riječima:

“Nije to još veliki uspjeh! Dobro, među osam smo reprezentacija na svijetu, ali imamo mi još dosta toga za odigrati. Ne treba prerano govoriti o velikom uspjehu, on će tek stići. Vidite, ovo je drugi rezultat u povijesti Hrvatske kad se radi o svjetskim prvenstvima, bolje je bilo samo u Francuskoj prije 20 godina. Međutim, mi to tako ne doživljavamo. Svjesni smo svoje kvalitete i snage. Ja bih velikim uspjehom smatrao prolazak Rusije i ulazak u polufinale! Do sada je po meni sve ovo što se do sada dogodilo, naš ulazak u četvrtfinale, pomalo – očekivano!”

Zapravo, njegova razmišljanja najbolje pokazuje rečenica:

“Imamo li razloga biti nesamouvjereni?”

Sebe nije iznenadio

I dok su možda za mnoge njegove igre neočekivani, njega samog ne iznenađuju:

“Sam sebi nisam neko iznenađenje. Možda sam iznenađenje za ljude koji su me manje pratili. Već neko vrijeme igram dobro u kontinuitetu, tako da sad sve polako dolazi na naplatu. Prvi put kad sam odigrao za reprezentaciju od prve minute, počelo se pričati i pisati da zaslužujem biti u prvom sastavu. Do tada sam minutažu u reprezentaciji, mogu to slobodno kazati, dobivao na kapaljku, ulazio sam desetak-petnaest, pa i po tri minute… U takvoj skromnoj minutaži nisam mogao pokazati sve što mogu i znam. Kad igram od prve minute sve je nekako lakše.”

Slijedi Rusija, a Rebić ju ovako najavljuje:

“Rusi su izbacili Španjolce, a to nešto govori. Treba ih shvatiti ozbiljno, plus toga su domaćini. Velika većina stadiona bit će na njihovoj strani, moramo se za njih dobro spremiti. Biti će teško, ali nadam se da ih možemo dobiti! Ja se zaista iskreno nadam da ćemo igrati polufinale. Ali bit ćemo pametniji nakon utakmice, zar ne? Idemo kazati ovako, nama je utakmica protiv Rusije prvo finale.”

Bayern

Svjetsko prvenstvo, jasno, glavna je tema, ali Rebić ondje blista i čini se da bi mogao promijeniti sredinu. Eintracht u kojem ga je vodio Niko Kovač je prerastao, a Kovač je preuzeo minhenski Bayern i nahvalio svog bivšeg igrača kazavši da je on tip nogometaša koji bi osnažio svaki kadar.

“Da, pročitao sam i ja tu izjavu. Nije me uopće iznenadila, ali to ne znači apsolutno ništa. Ja sam igrač Eintrachta, ne znam što će se dogoditi ovog prijelaznog roka, ali kod mene nema žurbe, meni je u Eintrachtu stvarno lijepo.”

