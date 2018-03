ANTE REBIĆ: Igrač koji je na klupu gurnuo Perišića na najbolji način opisao odnose u reprezentaciji, a onda otkrio i kakav je Čačić uistinu bio izbornik

Dalić je nakon utakmice protiv Meksika rekao da je Rebić preskočio Perišića

Na račun izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalić stiglo je mnogo kritika nakon što je potvrdio da poslije poraza od Perua u Miamiju klubovima vraća šestoricu igrača koji time preskaču ogled protiv Meksika u Dallasu.

Šestorica istaknutih igrača hrvatske izabrane vrste, Luka Modrić, Mario Mandžukić, Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Nikola Kalinić i Danijel Subašić, nisu nastupili u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u kojoj je do minimalne 1-0 pobjede protiv Meksika Hrvatsku doveo pogodak Ivana Rakitića s bijele točke. Zamjeralo se Daliću takvo izlaženje u susret klubovima, međutim, ‘rezerve’ su opravdale dobiveno povjerenje, a neke od njih i nametnule svoju kandidaturu za udarnu postavu Vatrenih. Jedan od njih je i Ante Rebić koji je oduševio i samog Dalića do te mjere da je izbornik nakon utakmice ustvrdio:

HRVATSKA SRUŠILA MEKSIKO U DALLASU: Rakitić donio pobjedu u žestokom okršaju pred 80.000 navijača



‘Prvo momčad, onda ja’

“Rebić je odigrao fantastično na svojoj poziciji i preskočio Ivana Perišića, neka sada Perišić preskoči njega. Odličan je bio i Mateo Kovačić, a sjajna mi je vijest i igra Ćorluke nakon godinu dana stanke. Pjaca još nije uhvatio punu formu, a uspije li imat ćemo s njime i Rebićem sjajan tandem na krilima. Sada znam ono što nisam znao prije. Svaka čast dečkima na zalaganju, naši su mladići pokazali da mogu biti kvalitetniji i bolji te da se mogu nametnuti i uzeti svoje mjesto u reprezentaciji.”

Nogometaš Eintrachta koji trenira i igra pod budnim okom bivšeg izbornika Nike Kranjčara dojmove o svemu podijelio je s nogometnim portalom Goal.

“Osjećaj? Pa nije ovaj nastup bio ništa posebniji od prijašnjih za hrvatsku reprezentaciju, samo sam sada prvi put zaigrao od prve minute, samim time mi je sve bilo mnogo lakše. Konačno sam mogao pokazati sve što znam, jednostavnije je od prve minute biti na terenu, nego ulaziti s klupe.”

Upitan kako je on sam zadovoljan pruženom partijom, Rebić je kazao:

“Prvo treba gledati momčad, a bili smo kompaktni, disali zajedno i igrali agresivno. A takvi se ne trebamo nikoga bojati, naše znanje nikada nije niti bilo upitno. Moja partija? Zadovoljan sam, no moglo je biti bolje. Nedostajao mi je taj gol ili asistencija, bilo je prilika za te stvari i trebao sam biti konkretniji. No, mislim kako sam po pitanju volje i angažmana bio na pravoj razini, svima pokazao da mogu pomoći. To mi je najbitnije, vjerujem da sam izborniku dokazao da može računati na mene.”

Perišićeva podrška

“Samo da je ovo bilo dobro, da nastavim raditi kao do sada. Ma to mi nije niti trebao reći, naravno da bih i dalje trenirao u ovakvom tempu. Već godinu i pol dana radim odlično pod Nikom Kovačem, polako mi sve dolazi na svoje mjesto. Evo, sada sam prvi puta dobio šansu od prve minute, nekako imam osjećaj da sam i izbornika Dalića iznenadio time koliko mogu pokazati, vjerujem da niti on nije u potpunosti znao moje mogućnosti. Ali, nismo razgovarali ništa preširoko”, odgovorio je Rebić i na pitanje što mu je Dalić kazao u svlačionici, a potom i priznao da su ga iznenadile izbornikove riječi da je sad ispred Perišića:

ZLATKO DALIĆ OBRAČUNAO SE S KRITIČARIMA: ‘Ma kakav debakl?! Nisam kukavica, idem glavom kroz zid i ako ne bude dobro, ja odlazim’

“Uh, to me iznenadilo. Baš smo komentirali kako se naša reprezentacija rijetko mijenja. Svaki put je uglavnom ista postava, a vjerujem da joj je sada dobro došlo malo svježe krvi. Moje je mišljenje kako u reprezentaciji uvijek moraju igrati najbolji i najspremniji, nitko tu ne igra za nekakav ugovor, već je svima čast braniti boje sve zemlje. Kod nas se dugi niz godina znala prva postava, pa je i normalno da su se neki možda malo opustili.”

Čuo se i s prozvanim Perišićem.

“Jesam, čuo sam se i s Perišićem i s Kalinićem, obojica su nam odmah čestitali na pobjedi protiv Meksika. Svi smo mi veliki prijatelji, a svima je cilj uspjeh ove reprezentacije. Naravno da Perišić nije ljutit zbog moje dobre partije, i on želi da Hrvatska bude što bolja. S njim ili bez njega. Svi smo maksimalno podređeni uspjehu na Svjetskom prvenstvu. A Perišić mi je kao pravi prijatelj čestitao na dobroj igri i poručio da nastavim gaziti dalje.”

‘Čačića u životu nisam vidio’

Rebić je dodao i kako smatra da za njega ima mjesta u reprezentaciji koja će na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, posebice nakon što je došlo do smjene na izborničkoj poziciji. S Antom Čačićem nije surađivao.

“Kod Nike Kovača sam stalno bio pozivan, bio dio nacionalne vrste, ali se sve promijenilo dolaskom Čačića. On je imao neke svoje favorite, mene niti jednom nije nazvao i barem mi poručio kako neću biti u kadru. Sumnjam da bi u međuvremenu promijenio mišljenje, a sada kad razmišljam, mislim da tog čovjeka u životu nisam niti vidio.”