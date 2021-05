Sosa će zbog cijele situacije propustiti četvrtfinale Eura U21 kao i Euro 2020

Lijevi branič njemačkog nogometnog prvoligaša Stuttgarta, 23-godišnji rođeni Zagrepčanin Borna Sosa, početkom mjeseca podigao je ogromnu prašinu nakon što je odlučio kako će u seniorskoj konkurenciji nastupati za njemačku reprezentaciju s obzirom na to da je nedavno dobio i tamošnje državljanstvo.

SOSA SE JAVNO ISPRIČAO HRVATIMA I STAVIO NA RASPOLAGANJE: ‘Ponosan sam na svaku utakmicu koju sam odigrao u hrvatskom dresu’

“Izabrao sam Njemačku zato što u ove tri godine koliko sam u njemačkoj ligi nisam dobio niti jedan poziv u hrvatsku reprezentaciju. Ja nikoga zbog toga ne osuđujem, to je jednostavno njihov odabir. Vjerojatno smatraju kako na toj poziciji imaju bolje igrače od mene. Ja respektiram njihovu odluku i na osnovu cijele te situacije ja sam donio svoju odluku”, izjavio je Sosa povodom te odluke i dodao:

“Zadnjih osam mjeseci nisam komunicirao s nikim iz HNS-a. To je uvijek bilo samo na priči kako sam ja na nekom širem popisu i da bih mogao biti pozvan, ali to se nije dogodilo. Meni nije bio problem dobiti njemačku putovnicu, iz Njemačkog saveza su mi pomogli da ju što prije dobijem i gotovo svaki dan su me zvali i tako pokazali kako žele da igram za njih”.

Veliki preokret

Međutim, Sosa ipak neće igrati za Njemačku jer ne ispunjava uvjete po FIFA-inom statutu. Za komplikacije je zaslužno je novo pravilo Međunarodne nogometne federacije (FIFA) po kojem igrač ne može dobiti pravo igranja za novu reprezentaciju ako je zadnji nastup za sadašnju imao nakon što je napunio 21 godinu.

Sosa je posljednji put za hrvatsku U-21 reprezentaciju zaigrao u studenom prošle godine protiv Škotske s 22 godine, devet mjeseci i 22 dana.

“Neću bježati od vlastite odgovornosti za situaciju u koju sam se doveo, iako sam u trenutku kad sam donosio odluku o svojoj reprezentativnoj karijeri vjerovao da činim ispravnu stvar. Donio sam pogrešnu odluku i pritom ispao naivan,” istaknuo je nakon svega Sosa. A izbornik Zlatko Dalić ostavio mu je vrata reprezentacije otvorena.

“Drago mi je da je sa Sosom završilo kako je završilo. Ispalo je puno stvari koje nisu trebale, ali Borna će u budućnosti biti važan dio reprezentacije. Bilo je to sedam dana zabave i igara za sviju. Mi smo razgovarali, sve je prihvatio i sada je sve na njemu. Hrvatska nema luksuz da se riješi takvog igrača”, poručio je nedavno Dalić.

Međutim, Sosa će zbog cijele situacije propustiti četvrtfinale Eura U21 kao i Euro 2020. Zato će do početka nove sezone imati dovoljno vremena da se odmori i što bolje pripremi za velike izazove koji su pred njim. Jedan od ciljeva bit će mu povratak u nacionalnu vrstu.

U međuvremenu, pokazao je Sosa kako trenutačno provodi slobodno vrijeme.