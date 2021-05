Nikola Jurčević (54) trenirao je Bornu Sosu dva mjeseca u Dinamu

Neuspjeli pokušaj mladog 23-godišnjeg hrvatskog nogometaša Borne Sose da zaigra za A selekciju Njemačke glavna je tema u sportskim rubrikama hrvatskih medija.

RADI LI SE TU O MANIPULACIJI, DA LI JE SOSA SMATRAO KAKO ZASLUŽUJE REPREZENTACIJU PRIJE MELNJAKA? ‘Ma to su gluposti’

Dalić odbacio ikakvu mogućnost da će ga voditi na Euro

Borna Sosa se do trenutka pisanja ovog teksta nije oglašavao nakon preokreta i DFB-ove objave da ga ne mogu registrirati za A selekciju Njemačke unatoč tome što je dobio njemačko državljanstvo, a niti nakon izjava izbornika Zlatka Dalića da je spreman prijeći preko svega, ali da su sad na potezu sam Borna i HNS te kako se Borna mora ispričati. Naravno, Dalić je odbacio ikakvu mogućnost da će ga voditi na Euro. “Situacija se ovim promijenila, napravljena je šteta”, istaknuo je Zlatko Dalić.

Konačni ishod šokirao je, očito, mladog lijevog beka Stuttgarta, sve mu se izokrenulo u samo tri dana a i sam se požurio zatvoriti vrata Hrvatskoj i otvoriti ih Njemačkoj. Iako je sam kazao da je svjestan rizika postupka pred FIFA-om, teško da je i sam očekivao ovakav rasplet i sve posljedice koje će ono donijeti.

Najmanji problem ispala je sama njegova odluka da igra za Njemačku, ali neke izjave koje su mu zamjerili Zlatko Dalić i HNS te brisanje fotografija u dresu Hrvatske čiji je dres svojedobno ljubio na društvenim mrežama što mu zamjera dio navijača, sigurno otežavaju Sosin povratak u hrvatski dres i možemo reći kako se Borna baš usosio, iako mu je izbornik ostavio otvorena vrata. Jer, “kršćanski je praštati”, kako je to Dalić sam kazao. Upravo je tako brzo i jeftino odricanje hrvatskog dresa najviše pogodilo javnost, to mu je najveći gaf.

Nikola Jurčević (54) bivši je hrvatski nogometaš i reprezentativac, radio je u reprezentaciji Hrvatske kao pomoćnik Slavenu Biliću od 2006. do 2012., sudjelovao na dva velika reprezentativna natjecanja s reprezentacijom kao asistent izbornika, 2008. na Euru u Austriji i Švicarskoj i na Euru u Poljskoj 2012. Kratko je nešto Bornu Sosu trenirao u Dinamu. Za Juru je nacionalni dres Hrvatske svetinja jer je on domoljub i između ostalog i zato smo ga nazvali kako bi nam prokomentirao, kako bi porazgovarali s njim o slučaju koji je odjeknuo Hrvatskom…

NET.HR: Kako komentirate slučaj Borne Sose?

JURČEVIĆ: Već u startu, kad sam prvi put pročitao o tome, jako me to iznenadilo. Pogotovo znajući kakva je ta čitava situacija oko dobivanja nogometnog državljanstva, nije to baš tako jednostavno znate. Dok sam bio izbornik u Azerbajdžanu, bilo je dosta takvih situacija gdje smo zbog manjka igrača tražili neke igrače koji imaju azerbajdžansko podrijetlo. U puno slučajeva se to pokazao dosta kompliciranim. UEFA-ina i FIFA-ina pravila su striktna, takva su kakva i trebaju biti i zato me ta vijest za Sosu iznenadila, a onda i jedna Njemačka koja je barem u svemu pedantna, totalno striktna, da mogu napraviti jedan takav gaf. Jednostavno, oni su ga kontaktirali, računali na njega i pogriješili u administrativnom dijelu.

NET.HR: Smatrate li kako se Borna Sosa požurio sa svojom željom da zaigra u A selekciji?

JURČEVIĆ: Mislim da je čitava ta priča oko Sose ispala nespretna. Na kraju se ta priča isto tako, na nekih dva-tri dana ugasila zbog poznatih razloga, administrativnih, tako da je napravila jednu neugodnu situaciju i Sosi. Svakoga je neka igračka želja da igra na Euru i slično, međutim s druge strane mislim kako je Sosa jednostavno predodređen, ukoliko nastavi s dobrim igrama, da bude u budućnosti možda i desetak godina A reprezentativac Hrvatske. Nije ovaj Euro za njega posljednji, jedino veliko natjecanje. Trebao je tu biti malo strpljiviji.

NET.HR: Trebao je biti strpljiviji i kod brisanja fotografija u dresu Hrvatske, prebrzo ih je maknuo, požurio se i tu.

JURČEVIĆ: Dobro, znam što želite kazati. Normalno, trebamo biti realni da smo svi mi u Hrvatskoj osjetljivi na te stvari. Ima jako puno ljudi, u takve spadam i ja koji smo domoljubi, rodoljubi, volimo Hrvatsku i na neki način se ponosimo sa svime što je vezano za Hrvatsku. Ali opet, ako je netko mlad, ako je netko neiskusan, ako se netko nađe u jednoj takvoj, hajmo reći pomalo konfuznoj situaciji, možda trebamo malo biti obzirniji i ne previše kritički udarati po tome. To je možda jedan kiks koji treba zaboraviti, oprostiti i okrenuti novu stranicu. Jer, smatram da se radi o jako dobrom igraču i dečki kojem treba dati priliku za drugu šansu ili neki početak.

Naravno, čitao sam izjave izbornika, mislim da je on tu jako dobro reagirao, ostavio mu je vrata reprezentacije otvorena. Normalno da prvi potez mora napraviti on, nakon cijele te turbulencije, svega što se dogodilo. Vjerujem da će se to i dogoditi u budućnosti. Sve greške, sve se to u budućnosti zaboravlja, na kraju sve krene drugim putem. S obzirom na to da se to sad događalo i da je to aktualna situacija a Euro je blizu, mislim da je Dalić donio logičnu odluku da ga ne vodi na Euro. Sve je u ovom trenutku preuranjeno, prebrzo, da bi sad to pomalo bilo i deplasirano. Na kraju krajeva, mi smo u ovom trenutku dosta dobro i pokriveni na toj poziciji ali s druge strane, mislim da ova situacija, htio bih to posebno naglasiti, i ova neka nespretna situacija ne bi trebala utjecati na to da bi mi zauvijek izgubili Sosu, pogotovo ako nastavi ovako dobro igrati, u što vjerujem.

NET.HR: Je li se Borna Sosa okružio krivim savjetnicima?

JURČEVIĆ: Ne mogu to komentirati, to su sad stvari nekih špekulacija. Ne mogu znati, kako mogu znati njegovu privatnu okolinu, bilo rodbinsku ili menadžersku? Mogu razumijeti to kad tebi priđe netko kao što je Oliver Bierhoff, uz informiranost Joachima Löwa, kad znaš o kakvoj se nogometnoj sili radi, kad znaš o kakvom se svjetskom i europskom prvaku radi i kad ti oni priđu i kažu da vide u svojim nekakvim planovima, to se s tog nekog sportskog gledišta i razumijeti da nekoga malo poljulja, pogotovo u situaciji u kojoj u tom trenutku i nije bio baš u prvom planu u reprezentaciji Hrvatske. A ove stvari, da li je krivo savjetovan, ne znam. U konačnici, naravno da je to stvar koja je malo osjetljiva za nas sve, za navijače, javnost, ali vrijeme liječi sve rane. No, on mora nastaviti s dobrim igrama.

NET.HR: Je li Borna Sosa trebao već dobiti Dalićev poziv u A selekciju Hrvatske, ipak čitavu sezonu igra na visokom nivou u jednoj Bundesligi?

JURČEVIĆ: Pratio sam apsolutno sve, Bornu sam dva mjeseca trenirao u Dinamu i odmah sam uočio njegov veliki talent i jednu mekanu stvarno, kako to i Nijemci ističu lijevu nogu što je veliki adut za svakog igrača. Nema sumnje da se radi o igraču s potencijalom, ali isto tako on je u svom prvom razdoblju imao problema s ozljedama i nije imao konstantu. No, prateći njegov posljednji period, imao je meteorski uspon u zadnjih sedam-osam mjeseci. Ima deset asistencija u svim natjecanjima, što ga hajmo reći to tako, lansiralo u orbitu odnosno na sebe privuklo ozbiljni interes takve jedne nogometne velesile kao što je Njemačka. Što se tiče A reprezentacije, mislim da bi Sosa vrlo vjerojatno, u nekom periodu, debitirao za A reprezentaciju Hrvatske.

Ali, u većem dijelu to se poklapalo s mladom reprezentacijom Hrvatske. Primijetio sam da je tu Dalić bio vrlo kooperativan, vrlo neegoističan u odnosu na mladu reprezentaciju i skoro u svim primjerima svi igrači koji su morali igrati za mlade, igrali su za mlade. Sjetimo se prijašnjih primjera, primjerice Josip Brekalo ili slični, koji su isto tako prednost igranja dobivali u mladoj reprezentaciji. Njegovo trenutno ne debitiranje najviše je razlog ovaj koji sam sad rekao. S druge strane, on je vrlo mlad i kako igra, prema prirodi stvari, ne gine mu nastup u A selekciji Hrvatske. Samo je tu trebalo imati malo strpljenja. Svaki put se dogodilo da se njegovo moguće igranje za A selekciju poklapalo sa zahtjevima mlade reprezentacije a u nekim situacijama je imao problema s ozljedama. Ne bih tu stavljao nikakvu krivnju na Dalića, a pogotovo što se do nedavno nije špekuliralo o mogućem igranju Borne Sose za neku drugu reprezentaciju. Između ostalog i zbog toga je ovo oko Sose bila iznenađujuća vijest za sve.