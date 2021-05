‘Kao i svaki sportaš, i ja sam kao dijete sanjao nastupe na velikim natjecanjima. Sanjam ih i dalje, bez razmišljanja o novcu ili drugim materijalnim vrijednostima, a sanjam naravno i nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima’, poručio je Sosa

U svega nekoliko dana došlo je do ogromnog preokreta u slučaju Borne Sose, talentiranog hrvatskog nogometaša koji je objavio da će nastupati za njemačku reprezentaciju, a ne hrvatsku.

Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu na Euru u dresu ‘Elfa’. No od toga neće biti ništa, potvrdili su iz njemačkog nogometnog saveza. Sosa, naime, nema pravo nastupa za Njemačku po FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine

Sosa se ispričao putem stranice HNS-a. Pročitajte njegovu kompletnu izjavu:

‘Donio sam pogrešnu odluku’

“Proteklih se dana u mom životu dogodilo mnogo toga što je na meni ostavilo traga, posebno na mojoj sportskoj karijeri.

Neću bježati od vlastite odgovornosti za situaciju u koju sam se doveo, iako sam u trenutku kad sam donosio odluku o svojoj reprezentativnoj karijeri vjerovao da činim ispravnu stvar. Donio sam pogrešnu odluku i pritom ispao naivan.

Kao i svaki sportaš, i ja sam kao dijete sanjao nastupe na velikim natjecanjima. Sanjam ih i dalje, bez razmišljanja o novcu ili drugim materijalnim vrijednostima, a sanjam naravno i nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima.

No niti u tom snu nemam iluzija da me mnogi neće shvatiti i za to ih ne krivim. Odgovornost za ovu situaciju je samo moja; od pogrešnog shvaćanja što mi komuniciraju iz Hrvatskog nogometnog saveza, pa do odluke koju sam donio, očigledno motiviran da do cilja stignem drugim, možda i kraćim putem.

Za mlađe hrvatske selekcije debitirao sam 2012. godine i odigrao 56 utakmica. Bilo je tu boljih i lošijih nastupa, ali ponosan sam na svaku utakmicu koju sam odigrao u hrvatskom dresu.

Odluka koju sam donio bila je pogrešna i za nju sam trebam snositi odgovornost. Ako Hrvatski nogometni savez i izbornici smatraju da unatoč svemu mogu pridonijeti uspjehu naših reprezentacija, ja ću se njihovom pozivu odazvati i staviti na raspolaganje.

Na kraju, ovim se putem iskreno ispričavam hrvatskoj (sportskoj) javnosti, navijačima hrvatske nogometne reprezentacije te Hrvatskom nogometnom savezu kojem zahvaljujem na strpljenju, razumijevanju i korektnosti koju su mi pokazali u ovoj situaciji.”