Bivši mladi hrvatski reprezentativac Borna Sosa posljednjih je dana glavna priča u hrvatskim medijima. Lijevi bek Stuttgarta odlučio je igrati za njemačku reprezentaciju, dobio je i državljanstvo te se očekuje da će na predstojećem Europskom prvenstvu nastupiti za Elf.

Sosa je u razgovoru za 24sata potvrdio svoju odluku te objasnio svoje razloge.

‘Razgovarao sam sa Zlatkom Dalićem’

“Gotovo je, moj stav se više ne može promijeniti. Zvali su me danas iz HNS-a, razgovarao sam i sa Zlatkom Dalićem, priopćio sam mu svoju odluku i tu više nema povratka. Izbornik je bio korektan, nije tu bilo nikakvih obećanja, poželio mi je sreću. Na koncu je i on shvatio da se tu više ništa ne može napraviti”, rekao je Sosa za 24 sata.

Otkrio je i da u posljednjih mjesec dana nije bio u kontaktu ni sa kim iz HNS-a.

“Ne, baš nikakvog kontakta nije bilo. To je i jedan od razloga zašto sam se odlučio za ovakav potez. Jednostavno, uskoro ću imati 24 godine, već sam tri sezone u Njemačkoj, još nikada nisam dobio poziv za Hrvatsku. OK, razumijem to, svatko ima pravo na svoj odabir. Njihova je odluka jasna, u HNS-u vjeruju da na toj poziciji ima boljih igrača od mene. Tako i ja imam pravo na svoj odabir, tu više nema povratka, tu se više ništa ne može promijeniti”, rekao je novi lijevi bek Elfa.

Sosa nikad nije nastupio za hrvatsku A vrstu, iako je od priprema za SP u Rusiji bio na širem popisu. Od 2018. godine igra za njemačkog prvoligaša Stuttgart.