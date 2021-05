Već danima traje prepucavanje oko toga tko je kriv za ‘transfer’ mladog hrvatskog talenta u reprezentaciju Njemačke

Bivši mladi hrvatski reprezentativac Borna Sosa posljednjih je dana glavna priča u hrvatskim medijima. Lijevi bek Stuttgarta odlučio je igrati za njemačku reprezentaciju, dobio je i državljanstvo te se očekuje da će na predstojećem Europskom prvenstvu nastupiti za Elf.

Sosa nikad nije nastupio za hrvatsku A vrstu, iako je od priprema za SP u Rusiji bio na širem popisu. Od 2018. godine igra za njemačkog prvoligaša Stuttgart.

Već danima traje prepucavanje oko toga tko je kriv za “transfer” mladog hrvatskog talenta u reprezentaciju Njemačke. Sosa je za HRT ispričao svoju stranu priče.

‘Nikad meni nije došao poziv’

“Ja, iskreno rečeno, nisam zadnjih osam mjeseci komunicirao s nikim ih HNS-a direktno. To je uvijek bilo na toj nekoj priči da sam ja na tom nekom širem spisku, da bih mogao, da bih mogao, da bih mogao, ali meni nikad nije došao taj poziv. Meni nije problem izvaditi njemačku putovnicu, već sam je izvadio, to su oni znali, bili su informirani, oni su napravili sve što su mogli da ja dobijem tu putovnicu što je prije moguće. S njima sam u kontaktu zadnja četiri mjeseca, oni su me stvarno možda svaki dan zvali, svaki dan kontaktirali da bi to što prije napravili, rekao je Sosa koji tvrdi da su u HNS-u znali da je on naumio izvući njemačko državljanstvo.

“HNS je zadnja dva mjeseca imao informaciju da imam i da ću dobiti njemačko državljanstvo, no nitko me nije nazvao u vezi toga. Gledam to kroz poslovni svijet, jer Hrvatska je zemlja u kojoj sam se rodio i koju volim najviše na svijetu, to se nikad neće promijeniti, zaključio je Sosa.