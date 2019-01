SOLARI SE NE SLAŽE S LUKOM MODRIĆEM: Riječi najboljeg na svijetu o odgovornima za katastrofu Kraljeva odjeknule Španjolskom

Santiago Solari ne slaže se s Lukom Modrićem, ali ga hvali

Trener europskog prvaka Real Madrida Santiago Solari ne slaže se s Lukom Modrićem koji je u nedjelju rekao kako momčadi nedostaje više jedinstva u pokušaju izlaska iz rezultatske krize.

Nakon što je Real Madrid na svom terenu izgubio 0-2 od Real Sociedada te pao na peto mjesto u prvenstvu, 33-godišnji vezni igrač je rekao novinarima kako momčadi nedostaje više preciznosti pred golom, jedinstva na terenu i koncentracije.

‘Luka je elegantan igrač, izvan i na terenu, zato je dobio Zlatnu loptu’

“Luka je elegantan igrač, izvan i na terenu, zato je dobio Zlatnu loptu. Svi radimo zajedno”, izjavio je Solari u utorak na konferenciji za medije u Madridu upitan o Modrićevim riječima. Na konferenciju za medije u sportskom kampu izašao je uoči kup utakmice protiv Leganésa.

“Moramo biti konkretni pred golom. Golovi su najteži u nogometu, na tome radimo”, dodao je Solari. Novinari su inzistirali da kaže slaže li se s Modrićem u ocjeni aktualne situacije, odnosno da ekipi nedostaje preciznosti, jedinstva i koncentracije. Također su podsjetili i na Modrićeve riječi u nedjelju da igrači “ne mogu svaki put ovako za*rati stvari”, misleći na skrivljeni jedanaesterac u 3. minuti utakmice s Real Sociedadom.

‘Oprostite Luki na tome, to (španjolski) mu nije prvi jezik’

“Oprostite Luki na tome, to (španjolski) mu nije prvi jezik. On je fantastičan igrač, zajedno se sve rješava, svi radimo da budemo bolji. Treneri, igrači, navijači…svi. Slažem se s Lukom da trebamo biti koncentriraniji i precizniji”, zaključio je Solari.

Unatoč osvajanju Svjetskog klupskog prvenstva u prosincu Real Madrid je u prvenstvu nastavio s blijedim predstavama. Nakon što je s po 1-0 bio pobijedio posljednjeplasirane momčadi na tablici Huescu i Rayo Vallecano, zadržavajući vrijeme u posljednjim trenucima, odigrao je samo 2-2 kod Villarreala koji se također nalazi u zoni ispadanja. U nedjelju je pak neočekivano izgubio doma od jedanaestoplasiranog Real Sociedada.

Real ima deset bodova manje od Barcelone

Kraljevski klub sada ima deset bodova manje od vodeće Barcelone. Katalonci su u 18 utakmica postigli 50 golova, a madridski bijeli 26.

Real Madrid u srijedu na svom Santiago Bernabéu igra prvu utakmicu osmine finala španjolskog kupa protiv Leganésa, momčadi iz madridskog predgrađa koja ga je prošle sezone izbacila u četvrfinalu kupa.

‘Moramo sjesti, razgovarati i vidjeti u čemu je problem’

Nakon što je u nedjelju doživio neočekivani poraz od Real Sociedada (0-2) na svom terenu, čime se dodatno udaljio od borbe za naslov prvaka Španjolske, Luka Modrić rekao je kako momčad nije dovoljno ujedinjena, no da za to ne treba kriviti trenera…

“Nedostaju nam pogoci i više jedinstva na terenu. Protivnici nam u svakoj utakmici zabiju puno golova a mi pak ne zabijamo puno. Moramo sjesti, razgovarati i vidjeti u čemu je problem. Ovo nije normalno, nije se samo jednom dogodilo već nam se stalno događa”, rekao je 33-godišnji Modrić podno stadiona Santiago Bernabéu u Madridu. Ondje je europski prvak izgubio s 0-2 od jedanaestoplasiranog Real Sociedada pa sada zauzima peto mjesto na ljestvici.

‘Ne možemo svaki put ovako za*rati stvari’

“Mnogi igrači nisu na svojoj najboljoj razini. Ja se također moram popraviti i preuzeti veću odgovornost. Ovo je teška situacija za klub, no ovakve situacije bi nas trebale dodatno ujediniti. Trener radi dobar posao ali ne može on zabijati golove. Ima veliku želju, no mi smo ti koji na travnjaku moramo biti bolji i koncentriraniji. Ne možemo svaki put ovako za*rati stvari”, napomenula je ‘desetka’ Real Madrida. Više o tome možete pročitati – OVDJE.