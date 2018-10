ŠOKANTNA ISPOVIJEST NOGOMETNOG SUCA: Ovo baca sumnju na baš svaku utakmicu jer svaka je – unaprijed odlučena

Otkrio je i način na koji se manipulira

‘Situacija je degutantna, gotovo svaka utakmica odlučena je prije samo početka’, izjava je jednog nogometnog suca u Belgiji koju prenosi Het Nieuwsblad i koji je svoja saznanja u dramatičnoj akciji čišćenja nepravilnosti u tamošnjem nogometu ispričao medijima traživši da mu se zajamči anonimnost.

U srijedu je u Belgiji pokrenuta opsežna akcija koja je obuhvatila čak 44 pretresa u cijeloj Belgiji. U Anderlechtu, Club Bruggeu, Genku, Kortrijku, Mechelenu, Ostendeu, Lokerenu, Gentu i Standardu iz Liegea, dakle u devet belgijskih klubova, napravljen je pretres koji je rezultirao pronalskom dokumentacije, luksuznih satova, nakita i novca u ukupnoj vrijednosti od osam milijuna eura.

Skandal koji traje

Privedeno je ukupno 28 osoba, među kojima je šest članova uprava nogometnih klubova, četiri nogometna menadžera, agenata koji se bave prodajom igrača, dva novinara, jedan bivši odvjetnik, jedan računovođa, dva trgovca naktiom i nekoliko mogućih suučesnika.

Pretresi su obavljeni i izvan Belgije, njih 14, i to u u Francuskoj, Luksemburgu, Cipru i Srbiji. U njima je zaplijenjeno više od 3,6 milijuna eura. Četiri osobe su privedene, a za dvije je raspisan europski uhidbeni nalog.

U središtu skandala, u okviru velike istrage o organiziranom kriminalu, pranju novca i korupciji u belgijskom nogometu, našao se i hrvatski trener Club Bruggea Ivan Leko. Proveo je noć u pritvoru a pušten je u četvrtak nakon saslušanja pred istražnim sucem. Prema riječima njegova odvjetnika Waltera Van Steenbruggea, pušten je bez ikakvih uvjeta, njegovo ime spomenuto u jednom dosjeu o pranju novca, ali nije osumnjičen za namještanje utakmica.

Namješteno je – skoro sve

A namještanja utakmica ondje itekako ima.

“Gotovo niti jedna utakmica se ne odigrava bez utjecaja ili dogovora o tome tko će u njoj slaviti”, tvrdi neimenovani sudac napominjući da za to nije kriva sudačka organizacija već čelništvo klubova.

“Ne manipuliraju utakmicama suci, već šefovi momčadi. Poznaju se i dogovaraju ishode: ‘Bilo bi lijepo da mi pustiš da pobijedim, ili bilo bi dobro kad bih mogao izgubiti'”, navodi sudac te na upit je li moguće vidjeti kad je utakmica namještena odgovara da – jest.

Pritisak je velik

Navodi pritom situacije u momčadima koje ne mijenjaju postavu a onda na sljedećoj utakmici izvedu mlade igrače te nastavlja:

“Tu su i momčadi koje su cijelu utakmicu ispred gola suparnika, ali svaku loptu puknu preko njega. Ili golmani koji ‘plivaju’ na način na koji na toj razini ne bi smjeli raditi.”

Poražavajuća saznanje dalje se nižu pa tako sudac priznaje da se od prve do treće lige isplaćuju i bonusi u slučaju poraza, a da se suci kontaktiraju putem društvenih mreža, pozivaju u restorane, da ih se obasipa poklonima. I prijeti ne bude li ishod onakakav kakvog su šefovi zamislili i dogovorili.

Degutantna stvarnost

‘Treba mi toliko i toliko bodova i bilo bi lijepo od tebe kad bi mi pomogao’, tip je poruke koje suci dobivaju ili ih se traži da ‘nekome pokažu žuti karton ili to ne naprave’.

“Osoba zadužena za suce daje nam do znanja koji je smjer kojim bi utakmica trebala ići. Onda dođe predsjednik kluba te sa čvrstim stiskom ruke, obećaju se odlasci u restoran, ulaznice za koncerte ili kino. Poslije utakmice teško se je pogledati u ogledalo. Ne radimo mi taj posao zbog toga, nama je to srast. A to što se događa je degutantno. I zato sam ja ovdje”, otkrio je sudac svoje viđenje situacije u belgijskom nogometu i pristiska s kojim se u njemu nosi.