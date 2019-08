ŠOKANTAN ODGOVOR UEFA-e NA ZVEZDIN TENK: Evo zašto smatraju da simbol smrti i agresije nije problem

Švicarski je Teleclub pitao UEFA-u što misli o Zvezdinom poprilično neumjesnom potezu

Zloglasni tenk T-55 koji je Crvena zvezda stavila ispred svoje Marakane, podigao je puno prašine i to u cijeloj Europi. O tenku su izvijestili svi mediji u regiji, ali pisalo se o njemu i u Washington Postu, ESPN-u, Reutersu i brojnim drugim uglednim svjetskim medijima. U Hrvatskoj, zemlji po kojoj je taj tenk sijao smrt, ova je vijest vrlo loše primljena jer to je oklopno vozilo simbol razaranja brojnih gradova i sela, a pojedini srpski mediji naglasili su kako je to tenk iz Vukovara.

Švicarski je Teleclub pitao UEFA-u što misli o Zvezdinom poprilično neumjesnom potezu, a odgovor je zaista iznenađujuć za jednu organizaciju koja se žestoko zalaže za borbu protiv nasilja. Iz UEFA-e, tvrde

Švicarci, nema ništa sporno u vezi s tenkom.

“Tenk ispred stadiona nije problem sve dok ne zapuca”, navodno je odgovor UEFA-e koji su dobili Švicarci.

Dakle, Zvezda smije zadržati ovaj odvratan simbol pred svojim stadionom i neće snositi baš nikakve sankcije.