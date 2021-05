Nogometaši Milana od 20:45 kod Atalante u Bergamu u zadnjem kolu Serie A igraju utakmicu desetljeća. Sedmerostruki prvak Europe, milanski nogometni velikan već sedam godina nije igrao elitno klupsko natjecanje Ligu prvaka, a pobjedom kod rasterećene Atalante trenerskog maga Gasperinija i našeg Marija Pašalića, koja je već osigurala LP, Milan bi napokon prekinuo predugi post od najjačeg natjecanja. Upravo zbog navedenog, s pravom se utakmicu može nazvati utakmicom desetljeća za Milan…

MILAN SE UZDA U REBIĆA U NAJVAŽNIJOJ UTAKMICI SEZONE: Talijani pokazali koliko je Hrvat bitan za njihovu momčad

No, talijanski mediji javljaju kako bi u utakmicu mogli ući bez svog važnog igrača je u završnici sezone postigao golove za važne pobjede protiv Parme, Genoe i Juventusa, dok je protiv Torina zabio povijesni hat-trick, našeg srebrnog Vatrenog Ante Rebića. Napadač iz Vinjana Donjih ove je sezone na ukupno 11 golova uz 9 asistencija u 33 utakmice za Milan u svim natjecanjima…

13.45 – Solo un cambio di formazione rispetto al match contro il Cagliari: Rafael Leao giocherà come centravanti al posto dell'indisponibile Ante #Rebic , out per un problema al polpaccio

Zlatan Ibrahimović je već neko vrijeme ozlijeđen, a sada mu se na popisu ranjenika pridružio i Ante Rebić. Objavio je to trener Stefano Pioli jučer neposredno prije puta u Bergamo:

Milan’s Ante Rebic is doubtful for today due to calf injury, per team.#SerieA #Milan

— InjuryMechanisms (@IMechanisms) May 23, 2021