ŠOK U HRVATSKOJ REPREZENTACIJI: Dvojica bitnih Vatrenih moraju na operaciju; Dalićev adut sa SP-a izgubljen za Euro kvalifikacije?

Alarm u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji

Alarm u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Nevjerojatan peh dogodio se Josipu Pivariću, lijevom beku Dynama Kijev i reprezentacije Hrvatske. Prema javljanju Sportskih novosti, u Marbelli, gdje je bio na pripremama s klubom, dogodila mu se teška ozljeda, bolje rečeno, ponovila. Pukao mu je prednji križni ligament lijevog koljena, i to na isti dan, 26. siječnja, kada mu je prije tri godine pukao prednji križni ligament desnog koljena. Morat će na operaciju…

‘Magnet potvrdio ono što sam odmah na terenu znao’

Pivarić je navedeno potvrdio u izjavi za SN…

“Istina je, dogodilo se i u ponedjeljak je magnet potvrdio ono što sam odmah na terenu znao. Nažalost, imam iskustvo od prije tri godine i osjetio sam da se ponovila teška ozljeda, samo na drugoj nozi”, kazao je Pivarić.

No, nije to jedina loša vijest za Zlatka Dalića, Vatrene i sve navijače Hrvatske. Šime Vrsaljko mora na operaciju lijevog koljena, s kojim ima velikih problema još od 19. ožujka 2017. godine. Igraču je stradao stražnji križni, ali i medijalni ligament, što je bio početak destabilizacije koljena.

Nakon podosta dvojenja i različitih interpretacija liječnika, odlučeno je da Vrsaljko neće na operaciju, nego da će rupturu križnog ligamenta nastojati čim prije riješiti konzervativnim terapijama.

Međutim, to na kraju, nakon nastupa na SP-u gdje je bio važan kotačić na putu prema srebru, nije urodilo plodom, tim više jer je igranjem turnirskog sistema natjecanja koljeno još više opterećeno. Zbog toga će ovim zahvatom Vrsaljko trajnije riješiti koljeno, ali će njegovo odsustvo s terena potrajati najmanje šest mjeseci, ovisno o oporavku možda i koji mjesec više. To znači jedno: Vrsaljko vjerojatno neće sudjelovati u kvalifikacijama za Euro, odnosno da će trebati pričekati do veljače iduće godine da bismo ga opet vidjeli u najdražem dresu.