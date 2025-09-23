Šok u Austriji: Ralf Rangnick hitno hospitaliziran, evo što mu se dogodilo

Njemački stručnjak, bivši trener Manchester Uniteda i sadašnji izbornik austrijske nogometne reprezentacije Ralf Rangnick hitno je hospitaliziran zbog infekcije uzrokovane bakterijom kojom se zarazio u bolnici nakon posljednje operacije skočnog zgloba.

Zdravstveni problemi za Rangnicka započeli su još u lipnju, kada je podvrgnut, kako se tada smatralo, rutinskoj operaciji desnog skočnog zgloba zbog dugogodišnjeg trošenja. Međutim, proces oporavka ubrzo se zakomplicirao. Već u srpnju morao je na hitnu operaciju nakon što se rana upalila i inficirala, što je zahtijevalo novi zahvat i duži period rehabilitacije.

Iako se činilo da se situacija smiruje, problemi su se nastavili. Prošlog tjedna Rangnick je ponovno operiran u specijaliziranoj traumatološkoj klinici u Murnauu u Bavarskoj. Nažalost, nakon ovog posljednjeg zahvata, situacija se dodatno pogoršala. Kako prenosi njemački Bild, Rangnick je zadobio "bolničku bakteriju" (hospitalno stečenu infekciju), što je opisan kao "ozbiljan razlog" za njegovo produljeno zadržavanje u bolnici. Ova nova komplikacija zahtijeva dodatno, ciljano liječenje i stroge mjere opreza.

Rangnick je zbog zdravstvenih problema otkazao najavljeno objavljivanje popisa reprezentativaca Austrije za nadolazeće utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines se javila s Maksimira nakon posljednjeg treninga Dinama prije dvoboja s Fenerbahčeom