ŠOK NA SUSRETU KUSTOŠIJE I VARTEKSA: Treneru domaćih pozlilo, sumnja se na moždani udar

Nemili događaj odigrao se na utakmici Kustošije i Varteksa u 2. HNL

Kustošija je pobijedila vodeći Varteks 2-1 nakon preokreta, ali utakmica i rezultat ostali su u sjeni događaja neposredno nakon meča. Denis Bezer, trener domaće momčadi, dobio je moždani udar dok su još igrači bili u svlačionicama.

Ekipa hitne pomoći odvela ga je u bolnicu u Vinogradskoj. Više informacija o njegovom stanju zasad nije poznato. Na ljestvici Kustošija se nalazi na šestom mjestu.

U klubu uz trenera

“Svima nam je jako teško palo ovo što se dogodilo s našim dragim trenerom Denisom Bezerom, koji je briljantno vodio našu momčad u velikoj pobjedi nad favoriziranim Varaždinom. Momčad je unatoč izgubljenog prvog poluvremena, u kojem smo potpuno nadigrali naše goste iz Varaždina.”, rekao je predsjednik kluba Vladimir Babić za SN pa dodao:

“Pokazali karakter, pa smo na kraju došli do velike pobjede i to ponajviše zahvaljujući treneru Bezeru, koji je vukao najbolje moguće poteze tijekom utakmice, a slobodno mogu reći da je to bilo njegovih najboljih 90 minuta od kada sjedi na klupi Kustošije. Svi smo u klubu jako zabrinuti za njegovo zdravlje i svi smo u ovim teškim trenucima uz njega i njegovu obitelj i svi mu želimo brzi oporavak”.