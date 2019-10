Wolverhampton srušio s 2:0 ektualnog prvaka Engleske Man City

Senzacija u Manchesteru! Wolverhampton je srušio s 2:0 aktualnog prvaka Engleske Man City, i to na Etihadu! Bio je to nedjeljni sraz 8. kola Premiershipa. Junak u velikoj pobjedi Wolvesa o kojoj će se još dugo pričati bio je španjolski veznjak Adama Traore koji je zabio oba gola i to oba nakon sjajno izvedenih kontri.

DEJAN LOVREN VRATIO SE U PREMIER LIGU U TRILERU: Liverpool jedva izvukao pobjedu protiv vrlo dobrog Leicestera

Guardiola na travnjak izveo najjači sastav

Za 1:0 je zabio u 80. minuti, a pobjedu gostiju potvrdio je pogotkom u sudačkoj nadoknadi. Guardiola, menadžer Dinamovog protivnika u skupini C Lige prvaka koji je namučio City do 66. minute proteklog tjedna, na travnjak je izveo najjači sastav i pobjeda u ovoj utakmici je bila imperativ. Liverpool je svoje odradio u subotu pobijedivši neugodni Leicester 2-1 i samo tri boda dolazila su u obzir u današnjem susretu. Međutim…

Adam Traore postigao dva gola

Nevjerojatni Adam Traore postigao je dva gola što su mu bili tek drugi i treći u Premier ligi otkako je u Wolverhampton stigao iz Middlesbrougha. Liverpoolovci bi rekli da je odabrao pravi trenutak za to pošto su napadaču ‘vukova’ to ujedno prvi golovi ove sezone i to odmah protiv aktualnog engleskog prvaka.

Arsenal go 3rd in the League, just one point behind Man City. Nice work ⁦@UnaiEmery_⁩ 👍 pic.twitter.com/3rIAMFBtYY — Piers Morgan (@piersmorgan) October 6, 2019

Tek drugi domaći poraz Građana u prvenstvu u posljednjih 26 utakmica

Bio je to tek drugi domaći poraz Građana u prvenstvu u posljednjih 26 utakmica. Posljednji put Guardiolina družina je na svom terenu izgubila u prosincu prošle godine od Crystal Palacea (2-3). City je u četiri domaće utakmice ove sezone ispustio već pet bodova, dok je cijele prošle sezone na Etihadu ispustio svega tri boda. Stoga niti ne čudi što “Građani” nakon ovog poraza imaju već osam bodova zaostatka za liderom Liverpoolom, a imajući u vidu Liverpoolovu formu i samo dva poraza u zadnjih godinu i pol dana, momčad Jurgena Kloppa već je na polovici prve polusezone stekla udobnu prednost prema konačnom cilju u obliku osvajanja toliko dugo iščekivanog trofeja Premier lige…

Arsenal pobijedio Bournemouth

Preostala dva engleska velikana upisala su pobjede u nedjeljnim susretima. Arsenal je svom stadionu pobijedio Bournemouth sa 1:0, dok je Chelsea na gostovanju porazio Southampton sa 4:1.”Bluesi” su bili uvjerljivi na stadionu St Mary’s pobijedivši Southampton sa 4:1. Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili 3-1, a potom su u nastavku samo potvrdili pobjedu.

Mrežu domaćina načeo je Tammy Abraham u 17. minuti, postigavši već osmi ligaški pogodak. Među strijelce su se upisali i Mount (24), Kante (40), te Batshuayi (89), dok je strijelac za Southampton bio Ings (30). Arsenal je do nova tri boda stigao golom Davida Luiza u 9. minuti.

Kasnije se još sastaju Newcastle United – Manchester United.

Liverpool vodi na ljestvici sa 24 boda, Manchester City je drugi sa 16 bodova, dok je treći Arsenal sa 15 bodova.

REZULTATI:

Southampton – Chelsea 1-4 (Ings 30 / Abraham 17, Mount 24, Kante 40, Batshuayi 89)

Arsenal – Bournemouth 1-0 (David Luiz 9)

Manchester City – Wolverhampton 0-2 (Traore 80, 90+2)

Kasnije: Newcastle United – Manchester United

U subotu:

West Ham – Crystal Palace 1-2 (Haller 54 / van Aanholt 63-11m, Ayew 87)

Brighton – Tottenham 3-0 (Maupay 3, Connolly 32, 65)

Burnley – Everton 1-0 (Hendrick 72)

Norwich City – Aston Villa 1-5 (Drmic 88 / Da Silva 15, 30, Grealish 49, Hourihane 61, Douglas Luiz 83)

Watford – Sheffield United 0-0

Liverpool – Leicester City 2-1 (Mane 40, Milner 90+5-11m / Maddison 80